Közvetlenül Budapestről repülhetünk New Yorkba

Ismét közvetlen légijárat indul Budapest és az Amerikai Egyesült Államok két városa között – értesült lengyel és magyar iparági forrásokból a Hír TV. Információink szerint a jövő év első felében induló közvetlen légi összeköttetést a lengyel nemzeti légitársaság, a LOT fogja üzemeltetni, méghozzá a legújabb generációs Boeing 787 Dreamliner repülőgépekkel.

A lengyel légitársaság, a Budapest Airport és a két állam együttműködésével megvalósuló légi összeköttetést jövő pénteken jelenti majd be Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök-helyettes és Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter. Ezen különjáratként egy bemutatkozó repülés keretében Budapestre érkezik a LOT legújabb Dreamlinere.



A Budapest Airport évek óta dolgozik azon, hogy ismét legyen közvetlen összeköttetés Budapest és New York között. New York mellett egy másik amerikai célállomás is szóba jöhet. A ma hatályos amerikai–magyar légügyi egyezmény értelmében ez Los Angeles lehet, de a kétoldalú megállapodás bármikor módosítható. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba beolvadt Nemzeti Közlekedési Hatóság még nem indította meg azt az eljárást, amellyel a lengyel társaságot kijelölhetnék az útvonalra.



Korábban két amerikai légitársaság is üzemeltetett menetrend szerinti járatokat, de a Malév 2012-es megszűnését követően az átszállási lehetőségek hiánya miatt a Delta és az American Airlines is megszüntette a járatot. Most a lengyel Malév juthat lehetőséghez, amit segít, hogy az alacsony kerozinárak miatt kisebb a járatindítás kockázata. A lengyel társaság azért próbálkozhat a magyar piacon, mert már évekkel ezelőtt megrendelte a 253 személyes Dreamliner repülőgépeit, de Varsóból nem tudja lekötni a gépei kapacitását. A Hír TV kereste a légitársaságot, a repülőteret és a minisztériumot is, de eddig nem kaptunk választ a megkeresésünkre. A légi járatról bővebben lehet olvasni az Egek Ura Blog repülős blogon.

