Köztársasági elnök maradhat Áder János

Az államfő elfogadta a jelölést a következő ciklusra – ezt közleményben jelentette be.

Áder János azt írta: a megbízatásra eddig is olyan alkotmányos szolgálatként tekintett, amelynek ellátása során a köztársaság elnöke a magyar nemzetnek tartozik felelősséggel és számadással. A lehetséges jelöltek között korábban felmerült a humántárca vezetőjének, Balog Zoltánnak a neve is, december közepére azonban biztossá vált, hogy Orbán Viktor Áder Jánost látná szívesen továbbra is a poszton, a döntést később hivatalosan is megerősítették.

