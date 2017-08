Közös fütyülésre várja az ellenzéket az Együtt

Hétfőn Budapestre érkezik az orosz elnök, hivatalosan a judo világbajnokság megnyitójára.

Putyin idén másodjára jön Magyarországra, és ahogy februárban, az Együtt most is füttyel és tüntetéssel kíséri majd az útját. Juhász Péter elnök szeretné, ha akciójukhoz most több ellenzéki párt is csatlakozna.

„Azt látni kell, hogy Putyin gyakrabban jön Magyarországra Orbánt kézben tartani, mint Brezsnyev jött Kádárt kézben tartani […]. Egyértelműen látszik, Oroszország ma keményebben tartja kézben Magyarországot, szinte, mint a Kádár-rendszer idején. Legalábbis közvetlenebb ez a kapcsolat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben is legyen együttműködés, ezért én levelet írtam mind az LMP, mind a Momentum elnökségének, hogy közösen szervezzünk tüntetést” –fogalmazott Juhász Péter.

Tekintse meg a teljes beszélgetést:

