Közművek helyett csak ígéret

Továbbra sincs kiépítve az ivó- és szennyvízhálózat egy pécsi utcában. Az ott élők folyamatosan kérik az önkormányzatot, hogy oldják meg a problémát, de eddig csak ígéreteket kaptak.

Az érintett pécsi utcában tizenkét ingatlan van, harminc ember él évtizedek óta úgy, hogy nincs saját vezetékes ivóvize és szennyvízelvezetése. A házak előtt egy patak folyik, az egyikből ide öntik a szennyvizet, a többiek ciszternába gyűjtik, és szippantós autóval vitetik el. Az utca végén egy közkút van. Pécsett pár éve milliárdos ivóvízprogram zajlott, de az utca, amely alig öt percre van a Zsolnay Kulturális Negyedtől, ebből is kimaradt.

„Azt mondták nekünk, hogy hozzunk létre törpe vízműtársulatot az utcában. Mondtam, hogy ezt hogy gondolják? Ez egy kis utca, szegény emberek laknak, nincsen erre nekünk pénzünk, az sokba kerül. Ilyesmit szőlőhegyeken, meg olyan helyeken szoktak csinálni, ahol ugye amúgy nincs. Azóta hiába próbálunk akárhova menni, egyszerűen érdemben nem intézkednek” – panaszolta az egyik lakó.

Egy éve az egyik háznak a teteje kigyulladt. A tűzoltók csak késve tudták megkezdeni az oltást, mert az utcában nincs tűzcsap. Mire pár száz méterre találtak egyet, a tető már leégett. Az önkormányzattól utoljára 2014-ben kaptak tájékoztatást, akkor azt ígérték, a problémájuk rövidesen megoldódik.

„A közművek hiánya elég nagy gondot jelent számunkra, ráadásul az ingatlanjainkat így nem is tudjuk értékesíteni, sem kiadni. Bárki aki meghallja, hogy szennyvízelvezetés nincsen, sarkon fordul, el is megy, nem is érdekli tovább az ingatlan” – mutatott rá egy másik lakos.

Az önkormányzat csak írásban küldött választ kérdéseinkre. Eszerint jelenleg folyamatban vannak az engedélyezési eljárások, a vízvezeték-hálózat kiépítése hamarosan megkezdődik.