Közel egymillióval több ember dolgozik – kis szépítéssel

Több mint 4,4 millióan dolgoznak Magyarországon, a csütörtökön publikált foglalkoztatási adatok szerint – közölte a munkaerőpiacért felelős államtitkár.

Cseresnyés Péter elmondta: jelenleg 705 ezerrel dolgoznak többen, mint 2010-ben, igaz, ebbe beleszámolják a közmunkásokat és azt a 120 ezer magyart is, akik hivatalosan is külföldön vállalnak munkát. A 2012-ben meghirdetett munkahelyvédelmi akcióterv 470 milliárd forintot hagyott a munkaadóknál járulék- és adókedvezmények formájában, a munkanélküliség pedig továbbra is 5 százalék alatt van.

„A munkanélküliségi ráta 4,5 százalékra csökkent, ide esett vissza. Míg egy hónappal ezelőtt a foglalkoztatási adatok említésekor azt tudtam mondani, hogy azzal a 4,7 százalékos mutatóval az Európai Unióban a negyedikek, most azt lehet mondani, hogy harmadikok vagyunk” – közölte az államtitkár.

