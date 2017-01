Kövér: A reformáció erkölcsi forradalma reményt nyújt mindenkinek

2017. január 6., péntek

A reformáció erkölcsi forradalma példa és mérce a jelen Európájának is – hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke az 500. évforduló alkalmából meghirdetett emlékév megnyitóján. Kövér László arról is beszélt, hogy a magyar reformáció időszakában a kor legfelelősebben gondolkodó fejedelmei megértették, hogy a hatalom nem csupán jogokat ad nekik, hanem felelősséget is ruház rájuk.