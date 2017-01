Kovács Zoltán is betámadta a civileket

Terroristákkal cimborálnak a menekülteket segítő emberijog-védő szervezetek, a kormányszóvivő szerint. A Migration Aid csoport alapítója visszautasítja Kovács Zoltán állításait, szerinte sokkal inkább a valós problémával kellene foglalkozni a gyűlölet terjesztése helyett.

„Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani és azt gondolom, hogy el kell innen takarítani” – így nyitott a héten Németh Szilárd, aki a soros György által támogatott, szerinte álcivil szervezetektől szabadulna meg.

hirdetés

Az egyébként Soros-ösztöndíjjal is tanult kormányszóvivő, Kovács Zoltán továbbment, az ATV-ben már arra utalt, hogy az emberi jogokat védő civil szervezetek terroristákkal cimborálnak.

– Azt látjuk, hogy embercsempészek, akik szervezetten hordják Európába, utaztatják az illegális migránsokat – adott esetben terroristák, akik elrejtenek közöttük embereket. – Az embercsempészet az egész világon arról szól, hogy pénzért szervezetten csempésznek embereket. – De hogyan lehetséges az, hogy magukat emberijog-védő, vagy jogvédő szervezeteknek, vagy civileknek nevező emberek ezekkel az emberekkel, vagy ezekkel a szervezetekkel akarva, akaratlanul, de cimborálnak és együttműködnek?

Az Együtt szerint nem a civilek, hanem a Fidesz tart kapcsolatot terroristákkal.

„Kovács Zoltán úgy tűnik, hogy elfeledkezik a Pharaon-ügyről, ahol nemcsak gyanú áll fönn, hanem gyakorlatilag bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor a szervezett terroristákkal kapcsolatot tartó személyekkel közösen üzletel a családján keresztül. Kovács Zoltán, én azt gondolom, hogy erre a momentumra gondolhatott, amikor próbálja a civileket belekeverni a terrorizmus gyanújába” – véli Juhász Péter.

A menekülteket segítő Migration Aid Facebook-csoport alapítója szerint a menekültek sem angyalok, könnyen befolyásolhatóak, de ő úgy látja, inkább a valós problémával kellene foglalkozni, nem a gyűlöletet terjeszteni. Ujhelyi Sándor Németh Szilárd csepeli irodája előtt beszélt a civilek megtámadásáról – a helyi Fidesz láthatóan számított az érkezésére.

„Az, hogy a menekültek között vannak-e terroristák, tehát az, hogy a Keletiben, amikor az ételt osztottuk és esetleg közöttük volt-e olyan ember, akinek talán én magam személyesen adtam oda az ételt és utána ő valahol robbantott Európában, azt nem állítom, és nem tagadom, hogy ilyen nem fordulhatott elő, de ez nem tudatos részünkről” – nyilatkozta Ujhelyi Sándor, a Civil Ellenzéki Kerekasztal képviselője.

A civil kapcsolatokért felelős államtitkár, aki eddig rendszeresen nyilatkozott a Hír TV-nek, a mikrofon feliratát látva – feletteséhez, Balog Zoltán miniszterhez hasonlóan most inkább hárította a válaszadást.

– Államtitkár úr, egy kérdésre megállíthatom? – Igen. Ja, nem, bocsánat, ne haragudjon! – A civil törvénynek a céljáról. – Nagyon tisztelem mindazokat, akik a Hír TV-nél dolgoznak, de sajnos a vezetőik olyanok, hogy köszönjük szépen. – Értem, és a civil törvényről sem akar beszélni?

A külföldi sajtóban is téma már a magyar kormány civilekre vonatkozó elképzelése. A Financial Times azt is felidézi, hogy Orbán Viktor, mielőtt, mint írják – Európa legkeményvonalasabb bevándorlóellenes kormányfőjévé vált volna” – Soros-ösztöndíjjal tanult az Oxfordi Egyetemen, később pedig a magyar származású amerikai üzletember vásárolt nyomtatókat a Fidesznek, hogy terjeszthessék a röplapjaikat.

hirdetés