Kovács László: Nincs elég tehetséges politikus az MSZP-ben

A szocialista párt elnöksége felkészületlenségének és tapasztalatlanságának tulajdonítja a történteket Kovács László.

A volt MSZP-s pártelnök a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, az elnökségben a párt legjobbjainak kellene ülnie, de ez most nem így van. Szerinte nincs elég olyan tehetséges politikus a szocialista pártban, akik győzelemre tudnák segíteni az MSZP-t a jelenlegi helyzetben.

„A mostaniban vannak olyanok, aki például egyéni képviselőjelöltként kevesebb szavazatot kapott a körzetében, mint a párt. Annak idején ez többször is megismétlődött, elnökségi tag is lett, parlamenti képviselő is lett. Nem állítom, hogy mindenki ilyen, de nincsenek többségben azok, akik tényleg komoly erőt jelentenek. Hiányzik az a gárda, akire a pártelnök tud támaszkodni, aki segít a stratégia megfogalmazásban, aki el tudja hitetni (…), hát, ha egy politikus, aki soha semmilyen eredményt nem ért el, hirdet egy nagyon jó programot, az emberek nem hiszik el, hogy meg tudja csinálni, hát, itt a probléma” – fogalmazott az egykori pártelnök.

