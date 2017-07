Kovács Béla: „Nem bujkálok”

Vérmérgezése van Kovács Béla jobbikos EP-képviselőnek, aki Brüsszelben fotókkal cáfolta meg a kormánypárti Magyar Idők értesülését, miszerint Abháziában van gyógykezelésen. A politikus leszögezte: nem bujkál az ügyészség elől, 19-én megjelenik majd a kijelölt meghallgatásán.

A jobbikos EP-képviselő Facebook-oldalára töltött fel négy fényképet Brüsszelből, kezében a Bild című lap mai számával. A Magyar Idők ma azt írta, hogy a politikus Abháziában kezelteti magát, ahonnan várhatóan nem jön haza legközelebbi, július 19-i magyarországi ügyészségi meghallgatására. Kovács Béla csak annyit írt a képek alá: „Nem Abháziában bujkálok, hanem a munkahelyemen dolgozom, Brüsszelben.” Az orosz kémügyéről ismertté vált képviselőt ezúttal költségvetési csalás gyanújával hallgatná ki a Központi Nyomozó Főügyészség.

hirdetés

A Fidesz szóvivője ragaszkodik a Magyar Idők információihoz. Halász Jánost sajtótájékoztatóján szembesítették Kovács Béla jobbikos EP-képviselő közleményéről, de a kormánypárti politikus nem változtatott álláspontján.

– Kovács Béla a mai lapokat olvasgatja Brüsszelben, az Európai Parlament épülete előtt, tehát semmiféleképpen nincs Abháziában. Nem is értem…

– Gratulálok. Nagyon jól működik a hálózatuk, ön attól a szervezettől jön, N1TV…

– Alfahír!

– Alfahír, az az alapítvány, ami az előző években több mint 200 millió forint támogatást kapott a Jobbik pártalapítványától. Köszönöm szépen a kérdését. Van-e más kérdése?

– De ez egy hazugság.

– Van-e más kérdés?

Kovács Béla ügyvédje e-mailben tájékoztatta az ügyészséget az abháziai gyógykezeléséről. Ugyanakkor Simon Richárd szerint semmilyen okiratot, vagy egészégügyi papírt a levélhez. „Így ennek a valóságtartalmát nem ismerjük” - szögezte le a Központi Nyomozó Főügyészség helyettes szóvivője.

hirdetés

„Az Európai Parlament által ajánlott kórház kezel, vérmérgezésem van ebben a pillanatban” - Kovács Béla kedden Brüsszelben nyilatkozta ezt a Hír TV-nek. Elmondta azt is: valóban járt a Grúziából kiszakadt, ám kizárólag Oroszország által elismert Abháziában. Azt is mondta, hogy eszében sincs bujkálni az ügyészség és a sajtó elől: „19-én, délelőtt 9 órakor ott leszek a kijelölt meghallgatáson vagy kihallgatáson pontosabban, illetve azt is el szeretném mondani, hogy előtte 8 óra 45 percre várom a sajtó képviselőit, hiszen gondolom lesz kérdésük.”



Kovács Bélát csalás mellett egy másik ügyben kémkedéssel is gyanúsítják. Ügyvédje szerint elképzelhető, hogy az ügyészség egyesíteni fogja a két ügyet.