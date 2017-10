Kovács: A Fidesz nem lobbista

Az LMP társelnökének korrupcióellenes felszólalásait lobbizásnak, a fideszes elszámoltatást visszaélések feltárásának tartja a kormányszóvivő, Kovács Zoltán ezt a Hír TV kérdésére fejtette ki. A miniszterelnök által hétfőn kért vizsgálatról viszont nem közölt részleteket, csak annyit mondott, az illetékes hatóságokra tartozik. Az LMP-s Hadházy Ákos ellen hét elején a kormányfő követelt vizsgálatot, miután az ellenzéki politikus a parlamentben is szóvá tette a korrupciógyanús lélegeztetőgép-tendert.

„Az lehetetlen dolog, hogy egy megválasztott magyar parlamenti képviselő egy folyamatban lévő közbeszerzésben, ráadásul egy külföldi cég mellett nyíltan lobbizik, és befolyásolni akarja a döntéshozókat. Vizsgálatot kérek!” Hétfőn kérte számon az LMP társelnöke az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által kiírt korrupciógyanús lélegeztetőgép-tendert a miniszterelnökön. Bár korábban a tender semmissé nyilvánítása és a közbeszerzési hatóság ötvenmilliós forintos bírsága miatt még a kancelláriaminiszter is az állami intézmény munkatársainak felelősségre vonását emlegette, Orbán Viktor inkább Hadházy Ákost vonná kérdőre, mondván: egy nemzetközi multinak lobbizik. A kormányfői nyilatkozat után a Fidesz-frakció már közleményben követelt magyarázatot arra, hogy a magyar parlamentben „egy párt képviselője külföldi cég érdekeit képviseli”.

Arról azonban nem írtak, hogy az állami cégnél nem ez az első gyanús, bírságolt tender. „A közbeszerzési kiírást több résztvevő, több potenciális ajánlatadó is megtámadta, és a közbeszerzési hatóság el is indította a vizsgálatot, és addig fel is függesztette a közbeszerzést” – jelentette ki az ügy kapcsán az LMP társelnöke.

Csütörtökön Hadházy már a laborgépes közbeszerzésre hívta fel a figyelmet, amelyet az ÁEEK úgy írt ki, hogy közbe kelljen iktatni egy céget, amely összevásárolja a kért eszközöket, és nagy haszonnal továbbadja őket.

Néhány nappal korábban a Hír TV szúrta ki, hogy a közbeszerzési hatóság egy altató munkaállomásokra kiírt tender miatt is ötmillió forintra büntette az egészségügyi beszerzéseket végző intézményt.

„Nem tűnt fel az, hogy jogszabályellenesen, az aktuális közbeszerzési törvénytől eltérően történtek volna a kiírások? Illetve az sem tűnt fel önöknek hogy ezeken a tendereken gyakran nem a legjobb ajánlattevő ajánlata nyert?” – a gazdasági bizottság elnöke a 4-es metró tendere kapcsán faggatta így az ügy döntéshozóit idén tavasszal. A kormánypártok szerint előre eldönthették, hogy az Alstom nyerjen. A Fidesz a 2010-es kormányváltás után több hasonló korrupciógyanús ügyre is felhívta figyelmet, a kormányszóvivő szerint ők mégsem minősülnek lobbistának.

„Ott konkrétan azokban az ügyekben hívtuk fel, ahol visszaélések történtek, itt pedig azt látjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi történt. Pontosabban az történt, hogy a pályázati szervek, ahogy azt kell, idejében megállították ennek a pályázatnak a lebonyolítását, merthogy valami nem volt rendben. Innentől kezdve hogy miért kell felszólalni a parlamentben egy bizonyos cég érdekében, az vet fel kérdéseket” – fogalmazott Kovács Zoltán.

Az MSZP szerint a kormánynak nem Hadházy Ákosnál, hanem a saját háza táján kellene vizsgálódnia. „Azért hogyha megnézzük a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a döntéseit, akkor azt lehet látni, hogy éppen a kormányzati szervek azok, amelyek hol egyik, hol másik céget, általában multinacionális cégeket valamilyen fajta előnybe hoznak” – így Szakács László országgyűlési képviselő.

A kormányszóvivőtől egyébként arra hiába vártunk választ, hogy hol tart az Orbán Viktor által követelt vizsgálat, illetve pontosan ki végzi. Kovács Zoltán csak annyit mondott: ez az illetékes hatóságok dolga.