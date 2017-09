Kötbérből klimatizálná a metrót Tarlós

Vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a kocsikat felújító oroszoktól követelt 2,5 milliárd forintos kötbérből klimatizálják az M3-as metró felújított szerelvényeit – jelentette be a főpolgármester a Budapestinfón. Tarlós István szerint ugyanakkor az előzetes vizsgálatok arra jutottak, hogy a szerelvények nem bírnák el a klímaberendezést, de az oroszok dolgoznak az ügyön.

„Komoly dolgokkal” kezdte a sajtótájékoztatót Tarlós István, aki a múlt héten külföldön volt, és ezalatt szerinte sok értelmetlen újságcikk született a Római-partra tervezett védmű ügyében. A főpolgármester arról beszélt, a „nulla és négy százalék közötti pártok” reagálásaira nincs mit mondania, a sajtót csak a gyűlölet és a cinizmus vezérli az ügyben, a kormányba és a főpolgármesterbe akarnak belerúgni. „Bármit írhatnak, bármibe beleköthetnek, bármilyen hírt eltorzíthatnak, de ezt ne tegyék meg a metrófelújítás és az árvízvédelem tárgyában, mert ez életveszélyes” – kérte az újságírókat Tarlós.

Felidézte, mit nyilatkozott szabadsága előtt az M1-en a gátról szóló népszavazásról. Megismételte, a szakvélemények szerint a védművet a parton kell megépíteni, mivel 70 hektár védtelenül maradna a Nánási úti megoldással – amennyiben egy esetleges népszavazáson emellett döntenek az emberek. Tarlós azt is elmondta, akár meg is vétózhatná a népszavazást, ha azt a közgyűlés megszavazza – ehhez megvannak a jogi lehetőségei –, ám ezt nem tenné meg. A referendumról szóló szavazással meg kell várni a Kúria döntését – emlékeztetett a főpolgármester, aki azt is megjegyezte, egy budapesti népszavazáson esetleg több városrész is az érintettek akaratával ellentétesen szavazhat, „Soroksár vagy Cinkota leszavazza őket”.

Kijelentette: a gáttal kapcsolatos álláspontján nem tud változtatni, meg akarja oldani az évtizedes problémát, és sokan csupán gyávaságból nem álltak álláspontja mellé nyilvánosan. „Meg akarok valamit oldani, amiből baj lehet, erre jönnek a sunyi elhallgatások, csúsztatások” – tette hozzá. Korábban a tiltakozók és az újságírók megjegyezték, hogy Tarlósnak meg kellett kérdeznie Orbán Viktortól, mit gondoljon a gátépítésről, erre reagálva a főpolgármester közölte, „minden épelméjű tudja, hogy Tarlós István és Kövér László nem szokott ilyet csinálni. Ezen csak röhög már mindenki”.

Tarlós a legutóbbi római-parti tiltakozásra reagálva azt is leszögezte, a főváros nem építési hatóság, semmilyen engedélyt nem adott és nem is adhatott ki. „Jelmezbe öltözött liberális heccelők fáklyás felvonulásaira hasonlóan válaszolni nem lehet, nem megyünk semmire. De ez a hétvégi menet legyen a liberálisok legnagyobb sikere.”

„Ma minden zsákutcányi ember alakíthat civil szervezetet” – szúrt oda a főpolgármester, aki szerint a tiltakozók „imamalomszerűen” ismételgetik, hogy nem készültek előzetes tanulmányok, és vita sem volt az ügyben. Tarlós ezzel kapcsolatban kijelentette, öt éve csak viták vannak, és az utóbbi években összesen nyolc szakvélemény készült a gátról – ezek közül egyik sem javasolta a Nánási úti nyomvonalat. Mindezzel szemben Lányi András egyetlen anyagot mutatott be a Nánási védműszakasz mellett, ám ez csak valamivel több mint ötvenoldalas volt, és szerinte csak keveset foglalkozott az árvízvédelem kérdésével. „A nyolc-egyes arány nem győz meg” – mondta Tarlós.

A főpolgármester kijelentette: Lányi Andrásék valójában nem vitát akartak a kérdésben, hanem ugyanazt, mint Bős–Nagymaroson: „tematizálja a közbeszédet, nem vitatkozik, hanem kényszeríteni akarja a döntéshozókat. Ha az van, amit ők akarnak, akkor demokrácia van, ha nem az van, akkor veszélyben a demokrácia”.

A népszavazás kapcsán megjegyezte, a városrész tarthatott volna helyi szinten referendumot, de nem tartott. Mindenkit védenek, csak azért, hogy őt támadhassák. Arra is emlékeztetett, a fővárosi népszavazás érvényességéhez 400 ezer érvényes voks kell, „ha megnézem a fáklyás felvonuláson mennyien voltak, akkor sok sikert”!

Tarlós szerint, ha lenne népszavazás, annak semmi értelme nem lenne, szerinte a kérdés is értelmetlen, mert a közgyűlés adott határozatát foglalja magába, annak visszavonásáról kellene dönteni. „Ha erre igennel válaszolnak, az semmire nem kötelezi a fővárost, ugyanazt a határozatot három perc múlva megint megszavazhatják”. Tarlós azt feltételezi „különböző okokból” nem akarják, hogy a gát megépüljön, a referendummal pedig fél évig el lehet odázni az építkezést. Lehet vitázni a kérdésben, ám Tarlós szerint egy ilyen szakmai ügyben nem mindenki rendelkezik elegendő ismerettel ahhoz, hogy népszavazáson dőljön el a kérdés.

Metróügyek

A hármas metró kapcsán ismertette, 111 darab 35 és 40 év közötti metrókocsi azonnali felülvizsgálatát rendelték el, új ellenőrzési rendszert vezettek be 2011 tavaszán.

A felújításról szóló döntés kapcsán arról beszélt, mindenki olvassa el a levelét és a határozatát, ő új szerelvényeket akart, az pedig hazugság, hogy a főváros döntött a felújításról, a kormány mondta ki a végső szót. Kijelentette: ha nem vehetnek újat, és nem is újítják fel, akkor megáll a hármas metró, nem volt más választásuk.

A felújított kocsik klimatizálása kapcsán arról beszélt: meg kellett vizsgálni, a metrókocsik alkalmasak-e a súly megtartására. Ebből az derült ki, hogy a szerelvény csak jelentős szerkezeti átalakításokkal bírná el a klímát, és a magassági korlátnak sem felelne meg, a hűtőberendezéssel együtt a metró nem férne el az alagútban. Ugyanakkor megjegyezte, kevesebb hőt bocsájtanak ki az új metrók, és bár a szellőztetést ventilátorok oldják meg, az alagút felújítása után jobb lesz a helyzet ebben a tekintetben is.

Tarlós arról is beszélt, hogy továbbra is vizsgálják az utólagos klimatizálás lehetőségét, mivel a főváros 2,5 milliárd kötbért követel az oroszoktól a metrók meghibásodásai miatt, és ebből akarják utólag klimatizálni a kocsikat. Hogy ez miként lehetséges, azt az oroszok vizsgálják.

Emellett a főpolgármester szerint azt is tisztázni kell, hogy a magyar jog szerint ki lehet-e váltani szolgáltatással a kötbért. „Azzal a kérdéssel állunk szemben, hogy ha nincs pénz új klímára, akkor ne újítsuk fel? Ha nincs pénz akadálymentesítésre, akkor maradjon el a felújítás? A pénzcsapokat nem mi nyitjuk-zárjuk.”

Visszautasította azokat a számonkéréseket, hogy miért nem harcolta ki az új szerelvényeket: „Horváth Csaba meg Gy. Németh miért nem harcolta ki? Ők nem jutnak be a parlament folyosójára sem, azért nem. Abból főzünk ami van” – jelentette ki a főpolgármester, aki azt is megjegyezte, a klímaügynek a végére járnak, de ő is sok évtizedig utazott hűtés nélküli metrón, ne tartsanak neki „kényelmetlen tömegközlekedésről kiselőadást”.