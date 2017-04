Kósa szerint a CEU szabálytalan, az egyetem cáfol

Az oktatási államtitkár szerint a Közép-európai Egyetem magyarországi képzését nem veszélyezteti a tervezett módosítás. A Fidesz frakcióvezetője a szabálytalanságokról beszélve úgy hivatkozott egy megismételt vizsgálatra, hogy eddig csak egyszer volt ellenőrzés. A CEU közleményben cáfolta Kósa Lajos állításait.

„Ez a törvénymódosítás nem érinti a Közép-európai Egyetem magyarországi képzését semmilyen módon” – mondta Palkovics László felsőoktatási államtitkár, hozzátéve: A kormány kitart a a felsőoktatási törvény módosítása mellett.

„Itt két egyetemről beszélünk, van egy Amerikában bejegyzett, amerikai akkreditációjú egyetem, a CEU, ami azt jelenti Central European University, ami Amerikában nem folytat képzést, csak Magyarországon. A magyarországi képzésének a folytatását pedig egy Magyarországon bejegyzett alapítványi fenntartású, tehát magán fenntartású intézet a Közép-európai Egyetem folytatja. A törvénymódosítás az semmi CEU-ellenességet nem tartalmaz” – fejtette ki Palkovics László.

A Fidesz frakcióvezetője azt hangoztatta a közrádióban, hogy mindössze egy külföldi egyetem működik szabályosan Magyarországon, a 28-ból. Kósa Lajos erről egy megismételt vizsgálatra hivatkozva beszélt, ugyanakkor Oktatási Hivatal korábban nem, csak tavaly ellenőrzött.

„A St. McDaniel College az egyetlen, aki betartja a rá vonatkozó magyar törvényeket, semmilyen más egyetem – 28-an vannak, 27-en – nem tartják be ezeket a szabályokat, úgyhogy azt kell mondjam, ha ilyen tömeges a törvénysértés, akkor azt a kérdést is fel kell vetni, hogy a szabályozás is rossz” – mondta.

A CEU közleményben reagált, szerintük ők a magyar hatóságok engedélyével működnek. Közoktatási miniszterként a 90-es években Fodor Gábor írta alá az intézmény működési engedélyét. A Magyar Liberális Párt elnökeként most azt mondta: az egyetem többet tett a magyar oktatásért, mint a Fidesz.

„Én akkor is azért tettem ezt meg, mert abban bíztam, hogy a Közép-európai Egyetem mindenképpen fog adni egy komoly szellemi és tudományos hátteret a magyar felsőoktatásnak, hoz olyan impulzusokat, amelyek nyitottabbá teszik a magyar felsőoktatást. Nos én ebben nem is csalódtam, hiszen ma a Közép-európai Egyetem az egyik legjobb egyetem Magyarországon” – fejette ki a pártelnök.

A Demokratikus Koalíció népszavazást indít, ha a kormánypártok megszavazzák a felsőoktatási törvény módosítását. „Ha a Fidesz elfogadja a CEU-ellenes törvényt, a Demokratikus Koalíció népszavazást fog kezdeményezni a kérdésben, ismerve az ellenzéki pártok, civil szervezetek hozzáállását, a legjobb hazai egyetem megszüntetését közös erővel megakadályozhatjuk. Ez nem a DK ügye, ez mindenki ügye” – nyilatkozta Oláh Lajos, a párt országgyűlési képviselője.

A CEU mellett felszólalt egy volt köztársasági elnök is. Sólyom László közleménye szerint az ország alapvető érdeke, hogy a Közép-európai Egyetem működhessen, valamint hogy a felsőoktatás törvényi szabályozása megfeleljen az alaptörvénynek.