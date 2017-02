Kósa már magyarázkodik

Tarlós István határozottan visszautasította azokat a fideszes törekvéseket, amelyek a fővárosra igyekeznek hárítani a felelősséget. Amikor kiderült, hogy az olimpiai népszavazás kiírásához a szükségesnél jóval több aláírás gyűlt össze, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője, Kósa Lajos azzal állt elő, hogy a játékokat papíron mindig egy város rendezi, nem pedig egy ország.

A Fidesz frakcióvezetőjét a Hír TV múlt pénteken kérdezte a budapesti olimpiai pályázat sorsáról. Akkor már Kósa Lajos is tudhatta, hogy a Momentum Mozgalom az előírtnál jóval több aláírást gyűjtött össze a népszavazáshoz. „Számtalanszor hangsúlyoztuk már, és most is hangsúlyozni szeretném, hogy olimpiát nem ország rendez, nem kormány rendez, nem frakció rendez, nem párt rendez; olimpiát város rendez” – fogalmazott.

hirdetés

A frakcióvezető ki is oktatta kollégánkat, nyomatékosítva a mondandóját: „Biztos feltűnt önnek, hogy úgy beszélünk az olimpiákról, hogy riói olimpia, nem úgy, hogy brazil olimpia, azt mondjuk, hogy pekingi olimpia, athéni olimpia, barcelonai olimpia, se azt nem mondjuk, hogy katalán, se azt, hogy spanyol olimpia. Ugyanis az olimpiai rendezés jogáért az adott városok jelentkeznek. A főváros is eldöntötte azt, hogy jelentkezik az olimpia megrendezési jogáért – mi csak maximális támogatottságunkról biztosítottuk őket.”

Tarlós állásfoglalásra vár Szakmai állásfoglalásokat vár az olimpiai pályázat sorsáról a főpolgármester. Tarlós István azt mondta, addig ő nem tesz semmit, amíg a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Borkai Zsolt, illetve a pályázatot irányító cég alelnöke, Bienerth Gusztáv meg nem szólal. Emlékeztetett, hogy Bienerth volt a magyarországi vezérigazgatója annak a nemzetközi tanácsadó cégnek, amely a budapesti olimpia megvalósíthatósági tanulmányát készítette.



2015 júliusában szavazott a parlament a budapesti olimpia támogatásáról. Kósa Lajos is igennel voksolt a jelen lévő kormánypárti képviselőkhöz hasonlóan. A határozat úgy fogalmaz, hogy a játékok megrendezésére Magyarország és Budapest pályázik. Orbán Viktor hiányzott ugyan a parlamenti szavazásról, de néhány hónappal később, a Magyar Olimpiai Bizottság ünnepi közgyűlésén egyértelművé tette, hogy az olimpia nem kizárólag Budapest ügye. „Magyarország és Budapest ma kész megragadni azt a lehetőséget, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság teremtett. Azért tudjuk ezt az esélyt megragadni, mert a Magyar Olimpiai Bizottság mögött széles nemzeti összefogás áll” – fogalmazott 2015 decemberében a miniszterelnök.

Tarlós István főpolgármester kikérte magának, hogy a kormány és a kormánypártok a fővárossal vitessék el a balhét. „Én annyit mondtam, hogy ha nem fognak megszólalni azok, akik kitalálták az olimpiát, akkor én sem tudok mit csinálni. Nyilvánvaló, hogy amit Kósa állított az olimpiával kapcsolatban, azt a legbarátibb módon is visszautasítom, nem úgy van, ahogy Lajos tévesen mondta. El kell dönteni, hogy mi legyen. Én két dolgot tudok elképzelni; még egyik mellett sem tettem le véglegesen a voksomat, el fogok gondolkodni, mert rémtörténet kezd kialakulni az olimpia körül, aminek az olimpiai eszméhez tulajdonképpen semmi köze nincsen. Az egyik, hogy úgy döntünk, hogy ez népakarat, és akkor ki kell szállni. A másik lehetőség, hogy bele kell állni, és végig kell vinni a dolgot, mindenkinek, akinek ehhez de facto köze van: kormánynak, államnak, Magyar Olimpiai Bizottságnak, fővárosnak egyaránt” – húzta alá a főpolgármester.

Kósa Lajos közben már magyarázkodik a pénteki kijelentése miatt. A frakcióvezető szerint Tarlós István félreértette a szavait. A politikus az Atv.hunak arról beszélt: mindössze arra utalt, hogy hivatalosan Budapest adta be az olimpiai pályázatot, így visszavonni is csak a főváros tudja.

A nagypolitikához hasonlóan egyébként a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is Tarlós Istvánékra igyekszik hárítani a pályázat visszavonásának felelősségét.

hirdetés