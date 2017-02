Kósa: Magyarországon szólásszabadság van

Ma véget ért a kormánypártok szerda óta tartó kihelyezett frakcióülése Visegrádon. Kósa Lajos a Fidesz, és Harrach Péter a KDNP frakcióvezetője tartott sajtótájékoztatót.

A sajtótájékoztatót Harrach Péter kezdte, aki elmondta, a három nap alatt górcső alá vették a Magyarországon forgalmazott élelmiszerek minőségét, azt követően, hogy kiderült, a szomszédos országokban, legfőképp hazánktól nyugatra, azonos gyártó termékei „egészségesebbek”.

A másik téma – mint Harrach rámutatott – a családi csődvédelem kérdése volt, ebben elmondása szerint szükséges némi módosítás, hogy még jobban működjön, ezért a KDNP megtette javaslatát.

„Az eljárási rend rendkívül bonyolult, és a bankoknak is számtalan, nem elektronikus úton teljesítendő feladata van. A nyomtatványokat is egyszerűsíteni kell, és a hozzáférhető adatok gyűjtése legyen a családvédelmi szolgálat és nem a magánember feladata, szükség van a beléptetési eljárás egyszerűsítésére is” – jelentette be a KDNP frakcióvezetője.

Harrach szót ejtett az ELTE-n elvégzett gender ideológiáról is, egy viccet felhozva azt mondta, nem akarják, hogy a gyerek akkor döntse el, hogy milyen a szexuális beállítottsága, amikor felnő.

Ezt követően Kósa Lajos vette át a szót. A civil szervezetekkel kapcsolatban elmondta, ma jó néhány olyan szervezet van, ami befolyásolja a közgondolkodást különböző kérdésekben, de Magyarországon természetesen szólás- és véleményszabadság van.

