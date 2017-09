Kósa: „a felfelé bukó ígéretminiszter”

Nem derült ki Kósa Lajos parlamenti meghallgatásán, hogy mi lesz pontosan a feladata tárca nélküli miniszterként. A Fidesz leköszönő frakcióvezetője sajtóhírek szerint felfelé bukott, ezért kapta meg a Modern Városok Program felügyeletét. Az ülésen az ellenzék „ígéretminiszternek” nevezte Kósa Lajost.

Még 2015-ben kezdte végigjárni a megyei jogú városokat a miniszterelnök. Orbán Viktor mindenhol ígért valamilyen beruházást: sok helyen fejlődhet az áram- és vízhálózat, utak, ipari parkok, színházak és sportcsarnokok is épülnek majd. A Modern Városok Program most egy minisztert is kap, Kósa Lajost szerdán hallgatta meg a parlament a gazdasági bizottsága.

hirdetés

„Azért is közel áll a szívemhez ez, mert 16 évig vezettem Debrecen városát, az összes kollegát még a városok problémáit is ismerem, mert nagyon sokat beszélgettünk egymással” – Kósa Lajosnak 2022-végéig csaknem 3400 milliárd forintnyi fejlesztést kell felügyelnie.

„Ebben nagyon sokfajta fejlesztés van 250 projekt 23 nagyvárosnak. Érint ezeknek a nagyvárosoknak a lélekszáma az agglomerációval együtt, amellyel együtt lélegeznek az ország népességének a 40 százalékát teszi ki, a Magyarország és a vidéki Magyarország fejlesztése szempontjából ez az a kulcskérdés, aminek a felügyeletével az irányításával a miniszterelnök szeretne megbízni” – mondta a volt frakcióvezető.

A bizottság jobbikos tagja szerint a Modern Városok Programmal a kormány betonba önti Magyarország jövőjét.

„Miközben már a 21. századot írjuk, és a világ fejlett részében mindenkinek megegyezik az álláspontja arról, hogy a leghatékonyabb befektetés, akár költséghatékonyság szempontjából, az emberbe történik, akár oktatási képzés felkészülés formájában, mi pedig Magyarországon pont az ellenkező irányba haladunk” – hangoztatta Volner János.

A szocialista Szakács László ígéretminiszternek nevezte Kósa Lajost.

„Nincsen szükség egy olyan emberre, aki nem nagyon lát ki a debreceni városkapun, nem látja Magyarországnak a fejlesztési potenciáljait, és természetesen nincsen szükség kommunikációs fordulatokra sem, amelyeket ő elmondott. Szükség van Egészségügyi Minisztériumra, szükség van az emberek egészségének a rendbetételére, abba kellene tenni nagyon sok pénzt a városok fejlesztése mellett” – vélekedett a politikus.

Az LMP szerint sem világos, hogy pontosan mi lesz az új miniszter feladata.

„Nem érdemi fejlesztésekről beszélünk, kifejezetten olyan presztízsberuházásokról, amelyek elképesztő korrupciós kockázatot jelentenek, sajnos nagyon sok rossz példa mutatja már, hogy hogyan működik ez a Fidesznél. Ki fog derülni az, hogy például Mészáros Lőrinc hány ilyen beruházásban fog részt venni” – nyilatkozta Demeter Márta, a párt országgyűlési képviselője.

hirdetés

Kósa Lajos kinevezését támogatta a gazdasági bizottság kormánypárti többsége, így a Fidesz leköszönő frakcióvetője október 2-án leteheti miniszteri esküjét.