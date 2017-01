Korrupciót sejtenek Mészáros lovascentruma körül

Korrupciógyanús módon épült a szilvásváradi lovascentrum – állítja a Jobbik.

A párt szóvivője szerint a csaknem kétmilliárd forintból felhúzott központot már a novemberi megnyitó után be kellett zárni, mivel nincs benne fűtés, a vízvezetékrendszer elfagyott, és a pálya talaja is elavult technológiával készült. A szóvivő arra emlékeztetett, hogy a beruházás költségei 2013 óta a négyszeresére nőttek.

hirdetés

„Talán nem is kell említenem, hogy ki a kivitelező, hiszen ebben az országban szinte csak Mészáros Lőrinc kaphat milliárdos megbízásokat, ebben az esetben sincs másként. A fedett lovarda már elkészült 1,9 milliárdból, és mint ahogy említettem, a cél az, hogy megfelelő műszaki tartalommal rendelkezzen, és alkalmas legyen nemzetközi versenyek megrendezésére is. Ehhez képest a novemberi megnyitó után be kellett zárni a komplexumot, hiszen nagyon komoly műszaki problémák adódtak” – közölte Szűcsné Major Ildikó pártszóvivő.

hirdetés