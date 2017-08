Kormánykedvencek nyertek a gigaközbeszerzésen

Újabb gigaközbeszerzésen hirdettek nyerteseket, ezúttal is kedvenc cégeinél költ a kormány, most több mint 270 milliárd forintot. A részben uniós, részben pedig hazai forrásból közutakat kell felújítani vagy karbantartani. A keretmegállapodásos közbeszerzésről a Hír TV-nek nyilatkozó korrupcióellenes szervezetnél azt mondják: korlátozza a versenyt.

271 653 541 500 forint. Ennyit költ az állami Magyar Közút Nonprofit Zrt. az uniós közbeszerzési honlapon feltüntetett adatok alapján. A pénz alsóbbrendű utak kisimítására megy, hat magyarországi régióban kell a közutakat felújítani vagy fejleszteni. A nyertesek közt nincs nagy meglepetés, a kormány kedvenc cégei viszik a pénz nagy részét.

hirdetés

Mészáros Lőrinc üzlettársának, Szíj Lászlónak Duna Aszfalt nevű vállalkozása a Dél-Alföld régióban dolgozhat 46 milliárdból. A cég sorra nyeri az állami megbízásokat, a kancelláriaminisztert erről is kérdeztük júniusban, de Lázár János szerint komolyabb a verseny, mint korábban.

„2014 óta jelentősen nőtt a verseny. Arra gondolok, ha ma azokon a tendereken, amelyeken az ön által idézett cég is indul, ha jól értem útépítés, ha már aszfaltról beszélünk, ott korábban egy vagy két pályázó volt. Ma hat-hét pályázó van. Ebből arra következtetek, hogy ha a vállalási ár drágább, mint a közbeszerzési ár, de hat-hét cég versenyzett, akkor a vállalási ár reális lehet és nincs túlárazás” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

A Transparency International nevű korrupcióellenes szervezetnél azt mondják: a mostani hasonló, keretmegállapodással kötött közbeszerzések több szempontból is problémásak – leginkább azért, mert korlátozzák a versenyt.

„Ezt a keretmegállapodást maga az uniós közbeszerzési irányelv is megengedi, de az a cél, tehát a bizottság is olyan feltételekkel fogadja el a keretmegállapodásokat, hogyha rövid időre és kisebb összegre kötnek keretmegállapodást, és lehetőleg minél több céggel. Tehát nem három céggel, de lehet akár tíz céggel is kötni keretmegállapodást, és akkor, hogyha rövidebb idő alatt, meg kicsiben is, de mégiscsak valós versenyt lehetne lefolytatni. Itt viszont az a probléma, sajnos ugye mindennel vissza lehet élni, hogy nagyon nagy összeget köt le az állam vagy állami szervek, előre, keretmegállapodással, és ez azt jelenti, hogy magát a versenyt is bekorlátozza, hiszen ezen a piacon jó pár évig, amíg ez a keretmegállapodás tart, más cég labdába se rúghat” – mutatott rá Nagy Gabriella, a Transparency közbeszerzési szakértője.

hirdetés

Az osztrák hátterű Strabag a teljes Dunántúlt behúzta, a szintén osztrák tulajdonú, de a sajtóhírek szerint Mészáros Lőrinccel jó kapcsolatot ápoló Swietelsky pedig öt régióban is hasíthat egy szeletet magának a 270 milliárdos közútépítési tortából.