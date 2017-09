Kormánygép híján bérelt luxusrepülővel mentek Vietnamba Orbánék

Bérelt luxusgéppel utazott Vietnamba az Orbán-kormány. Jelenleg nincs magyar kormánygép, a honvédség flottája pedig alkalmatlan ilyen feladatokra. Az új gépeket már beígérték, de nem tudni, mikor és milyen gépek jönnek, előfordulhat az is, hogy Csányi Sándor régi magángépét veszi meg a kormány.

A Zoom.hu azonosította be, hogy Orbán Viktor az Air X charter légitársaság Airbus A340-300 VIP-típusú repülőgépével utazott Vietnamba, ráadásul ugyanazzal a géppel, amit korábban a portugál futballválogatott használt, amikor szeptember 2-án Magyarországra jöttek.

hirdetés

A luxusrepülő 100 utast tud szállítani első osztályú körülmények között. Az interneten elérhető képek alapján a kabint ebédlővel, bárral, kanapékkal és lapostévékkel is ellátták. Az A340-300 VIP bérlése óránként átlagosan 25 ezer dollár, az odaút nagyjából 12 óra, tehát az út eddig mintegy 78 millió forintba kerülhetett. Ez a visszaút miatt tovább nőhet, különösen, hogy a gép még a következő hivatalos látogatás miatt Szingapúrban is leszáll majd.

Nemcsak a kormány hivatalos delegációja bérelt mostanában luxusgépet, júniusban Habony Árpád és Demján Sándor utazott Makaóba és Hongkongba egy több milliárd forintos magánrepülővel. Az, hogy milyen céllal és milyen pénzből utaztak, azóta nem derült ki, Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője annyit mondott, hogy magánvagyonukból bérelték a gépet, és „kártyázni mentek” Kínába. Az ellenzék szerint viszont valószínűbb, hogy a letelepedési kötvényekhez kapcsolódott az út, ugyanis az utazás idején nyitva az a jogi kiskapu, amely még két hétig lehetővé tette a külföldi cégek adó- és járulékmentes adásvételét, így a vagyonokat felhalmozó kötvényforgalmazókét is.

Nincs magyar kormánygép

A magyar kormánynak – szemben más európai kabinetekkel – jelenleg nincs saját, külföldi utakra használható repülőgépflottája, igaz, időnként használják a honvédség gépeit vezető politikusok szállítására. Legutóbb például Áder János köztársasági elnököt akarták a csíksomlyói búcsúba szállítani az egyik régi katonai szállítógéppel, ami azonban nem tudott felszállni, az államfő ezért bérelt géppel kellett, hogy utazzon.

A honvédségnél rendszeresített, lassan 50 éves (az első modellt még 1969-ben mutatták be) Antonov An–26-os típusú szovjet szállítógépek egyébként távoli országokba egyébként sem tudnák elvinni a magyar delegációkat: az An–26-os hatótávolsága 2500 méter, Vietnamig legalább háromszor meg kellett volna állnia tankolni.

Csányitól vehetünk kormánygépet

A közelmúltban a hivatalos utakra ezért leginkább vagy menetrend szerinti járatokkal utaznak a kormánytagok, vagy magángépet bérelnek. A bérléseket a Miniszterelnöki Kabinetiroda külügyi titkársága intézi, az egyes utak előtt szoktak egyedi ajánlatot kérni a repülőgép-bérbeadással foglalkozó cégektől.

Habony Árpád Makaóból érkezik vissza a bérelt repülővel Habony Árpád Makaóból érkezik vissza a bérelt repülővel

Repülőt nemcsak külföldi cégektől bérelt a kormány, hanem gyakran a Csányi Sándor tulajdonában levő Air Invest Kft.-től is. Az OTP-vezér gépét korábban Gyurcsány Ferenc is kibérelte, de Orbán Viktor is többször utazott vele. Orbán nemcsak hivatalos utakra használta a repülőt, de volt, hogy magánemberként is kibérelte, például amikor a tavalyi BL-döntőre utazott. Egy ilyen út egyébként a miniszterelnök öthavi fizetésébe kerülhetett – persze ha csak a miniszterelnöki fizetéssel számolunk és nem számoljuk Orbán Viktor egyéb, saját néven levő vagy mások által kezelt cégekből befolyó jövedelmeit.

A miniszterelnökök által már bejáratott Csányi-féle gépet egyébként, mint tavaly kiderült, örökbe is megvenné a kormány. Májusban a Magyar Nemzet írta meg, hogy a kormány megvásárolná az Air Invest gépét. Mint írták, a beszerzés értéke több milliárd forint lenne, és a gép valószínűleg a honvédség állományába kerülne.

A honvédség is kénytelen bérelni

A kormánygép megvételéről azóta nem hallani konkrétumokat, így nem tudni, még mindig szeretnék-e megvenni a gépet vagy elálltak a tervtől. Szeptemberben Benkő Tibor, a honvédség vezérkari főnöke nyilatkozott arról, hogy új szállító repülőket helyeznének hadrendbe már 2018-ban, amiket „a hazai és nemzetközi kiképzési és felkészülési, illetve a NATO- és EU-szövetségesi, missziós külszolgálati, katasztrófaelhárítási és -kezelési, valamint esetlegesen humanitárius vagy egyéb rendkívüli helyzetek kezelése során” használnának.

A honvédség egyik An–26-os repülőgépe a kecskeméti légibázison Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az a nyilatkozatból nem derült ki, hogy ezek között kormánygép is van, vagy csak katonai repülők. Mindenesetre repülőgépekkel a honvédség sincs megfelelően ellátva, az iraki és afganisztáni missziók során például rendszeresen kellett bérelt gépeket használni a katonák és az utánpótlás szállítására, mivel a mostani, régi szovjet gyártású gépekből álló flotta nem alkalmas nagy távolságú feladatokra, ráadásul az üzemidejük sem húzható már sokáig. Benkő Tibor elmondása szerint ez évente 400-600 millió forintba került a honvédségnek.

hirdetés

Úgy tudjuk azonban, hogy az új szállítógépek megvásárlására a honvédség még nem kötött szerződést. Emiatt kérdéses, hogy a tervezett új gépek – egyelőre nem tudni, honnan és milyen típusú gépeket szereznének be – mikor állnak majd hadrendbe.