Könnyítést ígértek, autóssarc lett belőle

Egy hónap alatt megbukott a kormány által rendeletben kötelezővé tett úgynevezett szürke rendszám. Április elsejétől azoknak az autósoknak kellett ezt igényelni, akik vonóhorogra vagy a kocsi hátsó ajtajára szerelhető biciklitartót használnak. A kerékpárügyi kormánybiztos azt ígéri, a hónap végére változnak a szabályok.

„A képviselőtársaim, a Fidesz-frakció ezt hülyeséggé nyilvánította” – így ismerte el szokásos kormányinfóján a kancelláriaminiszter az úgynevezett szürke rendszám kudarcát. Április elsejétől tették ezt kormányrendeletben kötelezővé azon autótulajdonosok számára, akik a vonóhorogra vagy a hátsó ajtóra kerékpártartót tesznek.

Az új rendszám kiváltásához szemléztetni kell az autót, majd a műszaki adatlap alapján a kormányablakban lehet igényelni a harmadik rendszámot. Az eljárás legalább 16 ezer forint, ráadásul az adatok a forgalmiba is bekerülnek – ami a kerékpártartó-kölcsönzést például gyakorlatilag lehetetlenné teszi.

„Nem lehetett úgy megcsinálni, és nem értem, hogy miért, mint Nyugat-Európában. Ránk kényszerítettek gyakorlatilag egy félig-meddig műszaki vizsgát, egy szemlét, amire el kell vinni a kerékpárszállítót, az autót, annak a kerékpárszállítónak kell ott lenni rajta az autón, amivel használni fogjuk. Nyilván itt nem gondoltak arra, hogy mi van azzal, aki csak bérel kerékpárszállítót, pedig az sem egy elrugaszkodott ötlet” – mondta Bognár Tamás szakújságíró.

A Hír TV által megkérdezett ügyvéd szerint lenne egyszerűbb megoldás. „Az egyedüli, ami egyszerűsítette volna a dolgot, hogyha nem egy más típusú, nem egy ilyen szürke-fehér betűs különleges rendszámot kellene megvásárolni, hanem egész egyszerűen, mint sok európai országban is egy harmadik rendszámot adna ki a hatóság. Erre a harmadik rendszámra lenne egy engedély a forgalmiban is, egész egyszerűen ez lenne felszerelve az autóra, ez leegyszerűsítette volna és olcsóbbá is tette volna magát az eljárást” – vélekedett Kozma Péter közlekedési szakjogász.

Szürke rendszáma még neki sincs – ismerte el a Hír TV kérdésére a kerékpárügyi kormánybiztos. Révész Máriusz szerint is túl bürokratikus a rendszer, a politikus azt ígéri, hogy a hónap végéig könnyítenek majd az eljáráson.

„A kerékpárszállítókra szerelhető harmadik rendszámot nagyon régóta igényelték az autósok, ennek sikerült eleget tenni, de sajnos sikerült egy kicsit bürokratikussá és bonyolulttá és nem teljesen életszerűvé tenni azt az eljárásmódot. A tegnapi egyeztetés során megegyeztünk abban, hogy ezt jelentősen egyszerűsíteni fogjuk, és szemle nélkül sokkal egyszerűbben lehet körülbelül a hónap végére igényelni a harmadik rendszámot” – mondta.

A kancelláriaminiszter ígérete szerint a kormány jövő szerdán tárgyalja a szürke rendszám ügyét. Arról is csak később lehet döntés, hogy visszakapják-e pénzüket azok, akik eleget téve a kormányrendeletnek már végigjárták és kifizették a bürokratikus eljárás költségeit.