Könnyítenének a lakáshiteleken

Legkorábban két hónap múlva jöhet ki a végleges javaslat a fogyasztóbarát lakáshitelekről, addig bankokkal és a fogyasztói érdekképviseletekkel egyeztetnek - mondta az MNB felügyeleti szóvivője.

A jegybank csütörtökön jelentette be, hogy új minősítést vezet be, amelyet csak a feltételeknek megfelelő lakáshiteltermékek nyerhetnek el. Azt várják a bankoktól, hogy az átlátható, a mostaninál alacsonyabb kockázati kamatfelárú hitelek mellett az adós élethelyzetének megváltozására fogyasztóbarát módon reagáljanak, és a hitelkiváltás is egyszerű legyen - magyarázta az állami tévében Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.

