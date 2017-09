Komoly a helyzet, levelet írtak Tarlósnak

Azonnali, átfogó árvízvédelmi terv elkészítését sürgetik a fővárosban a Liberálisok.

Az ellenzéki kis párt budapesti választmányi elnöke délelőtti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nem elegendő a Római-partra tervezett gát, mivel egy korábbi tanulmány szerint vannak nagyobb veszélyben lévő területek is. Az árvízvédelmi terv ügyében levelet írtak Tarlós István főpolgármesternek, valamint az érintett kerületek vezetőinek, melyben egy közös bizottság létrehozását javasolják.

hirdetés

„A 2015-ös tanulmányban angyalföld északi részét jelölték meg elsősorban, de ugyanúgy megjelölték a vízivárost is a belvárosban és ezt a területet is, ahol most állunk, Újpestnek ezt a részét. Bizony, sokkal rosszabb állapotban van árvízvédelmi szempontból, mint a Római-part. Ezért mi azt mondtuk, hogy ha bármikor hozzákezd valaki az árvízvédelem kiépítéséhez Budapesten anélkül, hogy itt 20 milliárd forintot elköltenének, először egy átfogó koncepciót kéne letenni az asztalra. Látni azt, hogy milyen ütemben, milyen sorrendben lehet megvédeni a várost” – mondta Szabadai Viktor budapesti választmányi elnök.