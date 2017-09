Kölcsönös az érdektelenség a fiatalok és a pártok között

Kölcsönös az érdektelenség a parlamenti pártok és a 30 alatti generáció között. Elemzők szerint ezért törvényszerű, hogy a választást nem a fiatalok döntik el. Az ellenzék olcsóbb lakhatást, magasabb béreket és ingyenes felsőoktatást biztosítana nekik. A kormánypárt szerint a családtámogatási rendszer és az oktatási reform is a fiataloknak kedvez.

„Nincs olyan politikai párt, beleértve a Fideszt is, amelyik ne a nyugdíjasokat igyekezne megnyerni elsőként. Elemzők szerint nem hiába” – jelentette ki Szél Bernadett LMP-társelnök.

A politikusnak igaza van, ugyanis Nagy Attila Tibor szerint a pártok joggal érzik úgy, „hogy túl sok energiát egész egyszerűen nem érdemes belefektetni a fiatalok meggyőzésébe, mert borzasztóan nehéz jelentős részüket a szavazóurnához elcsábítani” – mondta a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője.

Egyebek mellett ezen változtatna a Független Diákparlament szervezésében megrendezett DiákFeszt.

„Jelenleg Magyarországon ennek a korcsoportnak a 40 százaléka nem megy el szavazni. Így egy nagyon szűk réteg sajátítja ki a politikai döntéshozatalt, sokszor mindenki rovására, ezen szeretnénk változtatni, olyan generációt szeretnénk nevelni, akik proaktívak, itt a szervezők életkora is 18 év, mi egy ilyen generációt szeretnénk felnevelni, ha már az iskolarendszer erre nem nagyon alkalmas” – mondta Békés Gáspár főszervező.

A legutolsó kutatási eredmények szerint az egyetemisták körében az LMP és a Jobbik a két legnépszerűbb politikai erő. „Szerintem ahhoz idő kell, hogy valakinek kialakuljon a világképe és majd a politikához is csatlakozik. Lehet, hogy az enyém is fog majd még változni, de mindenképpen jó, ha van véleménye, én nem is szoktam sárdobálni, nyitott vagyok mindenre, ha valaki meg tud engem győzni, akkor hajrá” – vázolta egy egyetemi hallgató.

A Fidesz szerint ők már elnyerték a fiatalok bizalmát. Puskás Imre kijelentette: a kormánypárt a fiatalok életminőségét szeretné javítani „és számos intézkedéssel azt gondolom, ezt meg is tudjuk tenni.”

Az ellenzék ezt másként látja. „Leginkább azt nehezményezik, hogy ebben az országban a Fidesz kormányzása miatt nem a tudás és a tehetség számít az előrejutásban, hanem pusztán a feltétlen lojalitás, ezen fogunk változtatni” – fogalmazott Botka László, az MSZP kormányfőjelöltje.

Hasonló állásponton van a Jobbik is. Vona Gábor pártelnök kijelentette: a legtöbb Magyarországról elvándorolt fiatal vagy azért megy el, mert nem keres eleget Magyarországon, vagy azért, mert nem tud lakáshoz jutni, nem tudja az életét elkezdeni.

Az LMP az ingyenes felsőoktatást is beígérné a lakhatás és a bérkérdés rendezése mellett. „Az ifjúság megszólítható, csak célzott és normális üzenetekkel. Amit a kormány most a Vállalkozz, fiatal! programban elindított Magyarországon, az is egy teljes átverés, tehát hogyha jól átgondolt koncepció mentén és a valós problémáikra kínálunk megoldást, akkor a fiatalok abszolút megszólíthatóak” – vélekedett Ábrahám Júlia országos elnökségi tag.

Az Iránytű Intézet júniusi kutatása alapján arányosan a Momentumnak van a legtöbb fiatal szavazója, míg a Fidesz alulreprezentált a 30 éven aluliak között.