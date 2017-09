Kocsis szólt oda a BRFK-nak: itt razzia kell!

Kocsis Máté VIII. kerületi polgármester kérésére indított razziát a BRFK a hírhedt 1-es villamos vonalán és a Hős utcánál, tudta meg a Hír TV online. Előzőleg Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere kérte józsefvárosi kollégáját, hogy járjon közbe az erősebb rendőri fellépés érdekében. Portálunknak a helyi lakosok azt mondták, hogy a jard erősebb jelenléte óta egyértelműen biztonságosabbnak érzik a környéket. A kérdés, hogy miért kellett ezt idáig húzni?

Az év elején nem találtunk olyan embert, aki azt mondta volna, hogy biztonságban érzi magát akkor, amikor az 1-es villamos vonalán utazik. Arról kérdeztük őket több alkalommal is, hogy mégis mi az, ami zavarja őket. Általában egy szóban foglalták össze az ottani állapotokat: életveszély, de főleg a Hős utca környéke, pedig, ugye, azt mindenki tudja, hogy ott van a Terrorelhárítási Központ közvetlen a hírhedt utca szomszédságában.

Zacher: Egyórányi parkolódíjból már be lehet állni A „biofű” azért veszélyes, mert nem tudni, pontosan milyen hatóanyagok vannak benne és milyen reakciókat vált ki a fogyasztókból. Emellett az ilyen szerek igen olcsók, ezért széles körben elterjedtek a szegényebb rétegekben – többek között erre vezethetők vissza az 1-es villamos környékénél történt incidensek. Zacher Gábort kérdeztük.



Aki a környéket nem ismeri, annak tudnia kell, hogy az 1-es villamos rengeteg utast szállít, a Bécsi úti végállomása felől a stadionoktól, az újbudai végállomástól nézve pedig a Népligettől lehet problémásabb arcokat látni a szerelvényeken, az „élmény” azonban a sajtóban utóbbi időben főszerepet játszó Hős utcánál válik katartikussá, itt már a megállóban is durva dolgok történtek, erről mi is írtunk: magatehetetlen emberek ordibáltak bizonyos szerek hatására.



• Augusztus elején egy 25 éves nőre támadtak rá a villamoson, pofon vágták, a haját tépték, és összekarmolták az arcát. Korábban egy, négy társával utazó kamasz fiú minden előzmény nélkül belerúgott az egyik utas kutyájába, amely emiatt kiesett a kocsiból és egy napra eltűnt.



• Augusztus 20-án a Stadionoknál egy holttestet és aznap 18 embert vittek be, akik az új dizájnerdrog miatt lettek rosszul. A rendőrség szerint a halálesetnek nem volt köze a kábítószer okozta rosszullétekhez.

A Stadionok megállóban dolgozó boltosok arra panaszkodtak, hogy egy 10-20 fős banda folyamatosan zaklatja őket és az arra közlekedő embereket. Mint mondták, a fiatalokból álló galeri tagjai agresszívan kéregetnek, és aki nem ad nekik, arra másnap rászállnak, leköpik, fenyegetik. Helyiek szerint a fiatalok nem pestiek, hanem Ózdról és Salgótarjánból jöttek, koldulásból és rablásból tartják fent magukat, a szerzett pénzt a Hős utcában költik el kábítószerre.



Aztán a rendőrség többször is razziázott a környéken: augusztus 23-án elkapták az egyik dílert, aki a Hős utcában terített drogokat. A következő pár napban az 1-es villamos teljes kőbányai szakaszát szinte teljes egészében ellepték a rendőrök, a hónap végéig állandó volt a környéken a rendőri jelenlét. Augusztus 29-ig 81 embert állítottak elő, 43 ember ellen kábítószer-birtoklás, két ember ellen pedig kábítószer-kereskedelem miatt.

A nevüket nem vállaló, de a környéken, tehát az 1-es villamos legproblémásabb részén lakók azt mondták portálunknak, hogy amióta megjelentek a megállókban a rendőrök, béke van és csend. Egyikük azt is elárulta, hogy lányismerősét féltette, amikor hozzá érkezett vendégségbe, hiszen a Stadionok, Hős utca és még az MTK-pálya környékén is folyamatosan inzultálták a villamoson utazókat. A „rossz arcok”, a „drogos, junkie-k” most felszívódtak, rend van, „aki mást mond, az hazudik” – tette hozzá.



Cikkünk megjelenése előtt megkerestük a BRFK sajtóosztályát arról, milyen intézkedéseket foganatosítottak az 1-es villamos vonalán, hogy ilyen „makulátlan” lett a környék. Megkérdeztük azt is, várható-e, hogy a közeljövőben állandósul a rendőri jelenlét a környéken, és hogy milyen stratégiát készítettek a dizájnerdrogok budapesti terjedése ellen. Válaszukat ebben a cikkben közöljük, ha megérkezik.



Úgy tudjuk egyébként, hogy a razziákat a BRFK indította Kocsis Máté VIII. kerületi polgármester kérésére. Előzőleg Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere kérte józsefvárosi kollégáját, hogy járjon közbe az erősebb rendőri fellépés érdekében.