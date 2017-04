Kizárják a Fideszből Mengyit, ha bűnös

A Harry Potter-regények fő gonoszával illusztrálta a 168 Óra a Mengyi Rolandról készült cikkét még tavaly nyáron. Az újság azért választotta azt a címlapot, mert információi szerint a fideszes politikus Voldemort nagyúrnak hívatta magát, amikor kenőpénzt kért vállalkozóktól. A lap arról írt: a tiszaújvárosi kormánypárti politikus az uniós támogatásokat igyekezett megcsapolni bűntársaival. A cikk után nyomozás indult, a politikus mentelmi jogát pedig szeptemberben felfüggesztették. Az ügyészség most vádat is emelt az ügyben. Simon Richárd, a Központi Nyomozó Főügyészség helyettes szóvivője ugyanis közölte, a vádirati tényállás szerint Mengyi Roland és társai elhatározták, hogy szociális szövetkezetek részére EU-s forrásból származó pályázatot írjanak ki maguknak, majd az azon elnyerhető összeget jogellenesen saját maguk megszerzik. A vádlottak a szövetkezeti pályázatok útján összesen félmilliárd forintnyi költségvetési támogatást kíséreltek megszerezni. A pályázatokat – a befogadási feltételek nem teljesítése, illetve a pályázati kérelmek formai hibái miatt – elutasították, így vagyoni hátrány nem keletkezett.

Mengyi Roland ártatlannak tartja magát. A fideszes képviselő a Hír Televíziónak azt mondta: szerinte ügye nem árt a Fidesznek.

– Érkezett-e a frakció részérél jelzés, hogy lemondjon, illetve fontolgat-e ilyet?

– Nézze, ez annyira friss, hogy még én is éppen igyekszem feldolgozni – nem mindennap történik ilyen az emberrel –, úgyhogy megkeresés vagy kérés még nem érkezett, még magam sem döntöttem abban a kérdésben, amit föltett, vagy nem is fontolgattam, szerintem hagyjunk ennek időt. Teljesen friss, bocsánat, engem is meglepett a dolog. De legalább hamarabb kiderül, vége lesz az ügynek, és kiderül, hogy nem kértem és nem vettem el pénzt senkitől.