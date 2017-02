Kiss Szilárd-ügy: „bűnözők szivároghattak be az unió területére”

Nemzetbiztonsági kockázatot jelent a Kiss Szilárd-ügy a szocialisták szerint. Mesterházy Attila a vízumbotrányba keveredett volt agrárattasé működése kapcsán azt mondta: bűnözők szivároghattak be az EU területére, a kormány viszont nem foglalkozik a botránnyal. Szerdán került nyilvánosságra az a külügyi jelentés, ami szerint 2012 és 2013 között több ezer schengeni vízumot adtak ki szabálytalanul orosz állampolgároknak. A jelentést az LMP perelte ki. Szél Bernadett, a zöldpárt társelnöke korábban arról beszélt, hogy ez az utóbbi évek egyik legnagyobb korrupciós ügye lehet, ami jelenleg is hivatalban lévő miniszterek felelősségét is felveti.

„Hogy ezen a jól fizető piacon, ahol az oroszok nagyon jól emlékeznek a magyar ízekre” – részlet egy korábbi interjúból Kiss Szilárddal. Ő is jól járhatott az orosz piaccal. A nemzetbiztonsági átvilágításon többször is megbukott, korábbi oroszországi agrárattasé, a gyanú szerint ezres tételben segített, a többi között alvilági figuráknak és prostituáltaknak vízumhoz jutni. A tevékenységet kiszervezték egy külsős cégnek, amit a magyar diplomata orosz élettársa irányított. Az LMP szerint több, jelenleg is hivatalban lévő miniszter is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon ne vonják felelősségre.

„Összjáték van. Tehát látni szeretném, hogy Lázár János, aki alá tartozik az Információs Hivatal, és akik a védelmet ellátják a konzuli hivataloknál, hogy ők pontosan mit csináltak ebben az időben, hiszen elvileg tudniuk kellett arról, hogy mi megy ott. Kettő: ott van Szijjártó Péter, aki próbál szabadulni a felelősségtől, de miért nem tett feljelentést? Miért hagyta, hogy ez a dolog így továbbmenjen? Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen, hogy kormányzati felelősség. És miért próbálta előlünk eltitkolni a belső jelentést? És három: ott van Fazekas miniszter úr, aki pedig védőszárnyai alá vette Kiss Szilárdot” – fogalmazott Szél Bernadett, az LMP társelnöke Magyarország élőben című műsorunkban.

Lázár: Nem Nem jelentett nemzetbiztonsági kockázatot az úgynevezett vízumgyár, mert az eladott papírokkal nem Magyarország, hanem más EU-s országok területére léptek be – erről már Lázár János beszélt a csütörtöki kormányinfón. A Miniszterelnökség vezetője hozzátette: a most nyilvánosságra került jelentés 2013-as, akkor a külügyminisztériumot vezető Martonyi János azonnal ki is rúgta a felelőst.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nem válaszolt arra a kérdésre, miért tartotta hivatalban a botrányokba keveredett exdiplomatát: „Hír TV-nek nem nyilatkozom”.

A Moszkvában kiadott schengeni vízumok száma 2013-ban érte el a csúcspontot az utóbbi években, több mint 70 ezret adtak ki. Az MSZP szerint ezt semmilyen gazdasági vagy turisztikai ok nem indokolta. „Ez teljesen egyértelműen nemzetbiztonsági kockázat. Sőt, nemcsak Magyarországra nézve, hanem biztonsági kockázat az egész Európára nézve, hiszen, ahogy ön is említette, akár terroristagyanús személyek, bűnözők is beszivároghattak, nemcsak Magyarországra, hanem Magyarországon keresztül, az unió más fővárosaiba, országaiba” – nyilatkozta Mesterházy Attila szocialista országgyűlési képviselő.

Kiss Szilárdot az orosz bíróság egyszer már elítélte, mert pénzt kért vízumügyintézésért. Az egykori diplomata információnk szerint jelenleg is Moszkvában van. Az ügyben több ellenzéki párt külügyi és nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményezne.