Kiskapuzik a Volánbusz, Matolcsy unokatestvére a kedvezményezett

Egy kiskaput kihasználva, éppen a határidő előtt megjelent miniszteri rendeletre hivatkozva hosszabbított szerződést a Volánbusz a jegybankelnök unokatestvérének érdekeltségébe tartozó buszgyártó céggel. A társaság 15 milliárdos megbízáshoz jutott év elején, határidőre azonban egyetlen járművet sem szállított.

Varga Mihály még 2015-ben próbált ki egy hazai fejlesztésű és gyártású járművet. „A következő 3 évben a beszerezni kívánt mintegy 3000-3500 darab autóbusz legyártásával akár több ezer munkahely is létrejöhet a gazdaságban” – ezt pedig tavaly mondta a nemzetgazdasági miniszter, amikor a kormány meghirdette a nemzeti buszgyártás tervét.

hirdetés

Egyelőre azonban a szaksajtó szerint a Kravtex a legkomolyabban vehető magyar buszgyártó, amely képes nagy mennyiségű járművet leszállítani határidőre. A győri cég korábban nyert is már több Volánbusz-tenderen, és szállított is határidőre. Idén januárban azonban a Mészáros Csaba vezette Ikraus Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. nyert megbízást 180 új csuklós busz gyártására.

Az új járművekből azonban eddig egyetlenegy sem készült el, pedig a határidő lejárt. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) birtokába jutott fotó tanúsága szerint a gyártóüzemben öt busz vázának összeszerelésénél tartanak.

A tenderen nyertes cégnek mégsem kell szankciókra számítania. A Volánbusz ugyanis szerződést hosszabbított – a teljesítés határidejét 8 hónappal tolták ki. Az állami cég arra hivatkozott, hogy előre nem látható körülmény merült fel, ugyanis éppen augusztusban lépett hatályba az az NFM rendelet, amely kötelezővé teszi a motorok automata tűzoltórendszerrel való felszerelését új buszok esetén.

„Ezt a buszokban lévő motortérbe építendő tűzvédelmi rendszert a skandináv országokban kezdték forgalmazni, de az utóbbi években Magyarországon már csak ilyen buszokat helyeztek forgalomba, amikben ez mind benne volt. Ez tulajdonképpen egy standard beépítésnek számít ma már. Az egy nagyon furcsa dolog, hogy a Volánbusz úgy rendelt meg járműveket, hogy ezt a tűzoltórendszert nem kérte annak idején bele. Ez így most lehetőséget adott, hogy erre való hivatkozással kitolják a határidőt több mint a duplájára. Ezek a számok önmagukban is elég szokatlanok” – mondta Dorner Lajos, a VEKE elnöke.

Az Együtt elnökségi tagja szerint nemzeti buszstratégia hibás, mert nem veszi figyelembe a piaci viszonyokat. „Az történik, hogy egyetlen céget, egy baráti vállalkozót támogat minden módon a Fidesz-kormány, ennek meg is van az eredménye, mert az állami támogatás ellenére, az államilag erőltetett megrendelések ellenére nem képesek a buszokat legyártani. Az történik, hogy a magyar GDP 10 százalékát az autóipar adja, nincsenek megfelelően szakképzett embereik, ezért képtelenek legyártani a buszokat” – mondta Pataki Márton.



Ráadásul az érintett buszból még prototípus sem készült, pedig anélkül nem indulhat a sorozatgyártás. És ha el is készül az első jármű, annak engedélyeztetése is hosszú hónapokat vehet igénybe.

hirdetés

Kerestük a megrendelő Volánbusz Zrt.-t és a gyártót is, interjúkérelmünkre azonban adásunkig nem válaszoltak. Az Ikarusz Egyedi Autóbuszgyártó egyébként Matolcsy György unokatestvérének, Szemerey Tamásnak az érdekeltsége.