Kirúgtak négy FKF-est, amiért nyilatkoztak - bíróságra mennek

Jogi lépéseket és a szakszervezetek közötti összefogást sürgeti a HVDSZ 2000 az FKF szakszervezetének elbocsátott tisztségviselői ügyében.

Négy munkavállalót is azonnali hatállyal küldtek el, miután nyilatkoztak Célpont című műsorunknak. Az érdekképviseletek tegnap este tárgyaltak a kialakult helyzetről. Arról döntöttek, ha nem történik változás a négy érintett szakszervezet perközösséget alakítva támadná meg a döntést a munkaügyi bíróságon.

„Amennyiben nem történik változás, akkor abban az esetben konföderációk közötti összefogást is tervez a konföderáció, illetve nemzetközi színtérre viszi. Ezen túlmenőleg pedig jogászok kíséretében. A négy szakszervezet is biztos, hogy perközösséget fog alakítani, és természetesen a munkaügyi bíróságon neki fogunk menni ennek az ítéletnek, ez a jogi oldala, és természetesen most az a feladatunk, hogy a szakszervezet, tehát a HVDSZ 2000-en belül, tehát a tagokat és az ágazaton belül mindenkit értesítünk, tehát összefogásra szólítjuk föl az ágazatot” – nyilatkozta a HVDSZ 2000 elnöke, Király András.

