Kirúgtak a bevándorlási hivataltól 10 tolmácsot a migránsok megsegítése miatt

Kirúgott 10 tolmácsot a bevándorlási hivatal, mert úgy ítélte meg, hogy a helyzetükkel visszaélve megpróbáltak segítséget nyújtani az eljárás alá vont migránsoknak – írja a kormányközeli Magyar Idők.

Az elbocsátottak közt van a Migration Aid nevű menekülteket segítő civil szervezet egyik vezetője is, akit a rendőrség is hívott már fordítani. Az arab származású nő neve a migrációs válság 2015-ös begyűrűzésekor vált ismertté, abban az évben megkapta az év önkéntese díjat is, mert segítette a debreceni vasútállomásra érkező és a helyi menekülttáborban tartózkodó menekülteket.

