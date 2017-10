Kifizetőbb lehet a csere, mint a javítás

Ősz elején sokan hívnak szerelőt a kazánokhoz. Ha nem szakember ellenőrzi az elavult készüléket, az akár életveszélyes is lehet. Hosszú távon többször kifizetődőbb javítás helyett lecserélni a kazánt.

Alapvetően az ár volt a legfontosabb szempont, amikor a 20 éves készüléküket lecserélték egy újra – mondták egy budapesti társasház lakói, akik nemrégiben váltottak. „Minden szerviz más-más készüléket ajánlott. Nemcsak a jelen pillanatban felszerelt Ariston készülék volt versenyben, hanem más készülék is, több készüléknek is utánanéztünk, és eldöntöttük annak alapján, hogy melyik készüléket vesszük meg, Illetve az alapján, hogy mit ajánlott az adott szerviz, aki természetesen árat is ajánlott mellé, és az ár alapján döntöttünk végül is” – fogalmazott az egyik lakó.

Azt mondják, sokat tudnak azon spórolni, hogy a készülék programozható: „Külön interneten keresztül be tudjuk állítani, hogy hány fokra fűtsön föl, amikor még itthon vagyunk, illetve hány fokon legyen, amikor nem vagyunk itthon, de azért ne hűljön ki.”

Az egyik gázkészülékekkel foglalkozó cég szerint a készülékek javítása is fontos, de hosszú távon érdemes újat venni, ha a régi elromlott. „Alapvetően bátorítok mindenkit, hogy korszerűsítsen, ruházzon be olyan berendezésekbe, amik alacsonyabb kibocsátással korszerűbben tudnak működni. És sokkal takarékosabban” – nyilatkozta Váradi Tamás, az Ariston vevőszolgálat vezetője.

Hozzátette: ilyenkor ősszel már kockázatos lecserélni a készülékeket, mert a szerelők főleg a beüzemelést és a javítást tudják már csak vállalni.