Kifakadt az ingatlanos, már neki fájnak az árak

Tenkei Zsanettnél elszakadt a cérna. Az ingatlanos miután heteken át hallgatta a bérlők panaszait, Facebook-oldalán fakadt ki a budapesti lakáskiadással kapcsolatban. Azt írja: amikor egy-egy lakásnak kimondja az árát a bérlőnek, az már neki is fáj.

hirdetés

– Akkor, amikor már édesanyák hívtak föl, hogy a gyereket fogják elvenni tőlük, mivel nem tudják hol elhelyezni őket, mert 120 ezer forintból két gyerekkel nem tudnak kivenni egy 120 ezres ingatlant – ez magától értetődő –, akkor kicsit elpattant nálam is a cérna, hogy hogy segítsek?!

Zsanett felháborodva mutatja a jelenleg Budapesten bérelhető lakások árát. XIII. kerület, 1 szoba, 31 négyzetméter – 110 ezer forint. De van ugyanitt szintén 1 szobás, 40 négyzetméteres lakás is 1-2 személynek 149 ezerért. A piac diktál, ezzel valamennyi szakértő egyetért.

– Ön normálisnak tartja az árat, ami jelenleg van a piacon?

– Most az a normális, hogy ennyi, most az a normális, hogy egy tulajdonos – úgy szoktuk mondani, hogy – kikiabál az ablakon, és már ki is adta a lakását.

Rutai Gábor, a Duna House elemzési vezetője