Kiderült, miért zuhant le a brazil csapat gépe

Üzemanyaghiány és túlterheltség miatt zuhant le Kolumbiában az a repülő, amely egy focicsapatot szállított egy kupadöntőre – erősítették meg zárójelentésükben a kolumbiai hatóságok.

A gép több mint 42 tonna összsúllyal szállt fel, ami több a megengedettnél. A repülő üzemanyag-fogyasztását nemcsak ez, hanem az ellenszél is növelte. A feketedoboz felvétele szerint a másodpilóta többször is figyelmeztette a pilótát, hogy kevés az üzemanyag. Ő ennek ellenére úgy döntött, hogy nem iktat be egy újabb tankolást. A vészhelyzetről csak akkor értesítette a repülésirányítást, amikor az egyik hajtómű már leállt. A becsapódásban a fedélzeten tartózkodó 77 emberből 71-en veszítették életüket, köztük a brazil Chapecoense focicsapat 19 játékosa.

hirdetés