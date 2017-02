Keveslik az otthon melegére szánt összeget

Kevesli a Magyar Energiahatékonysági Intézet igazgatója az Otthon Melege Programra szánt keretösszeget. Szalai Gabriella a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, felméréseik szerint 920 ezer háztartás szeretne élni az energetikai korszerűsítés lehetőségével, az erre elkülönített 115 milliárd forint azonban nagyjából 30 ezer lakás felújítására lesz elegendő.

Hozzáteszi, az ország 4,4 milliós lakásállományának kétharmada korszerűsítésre szorulna, ezért ennél sokkal nagyobb programokra lenne szükség. Az 500 ezertől 10 millió forintig adható kölcsönre április végétől lehet majd hiteligényt benyújtani a Magyar Fejlesztési Bank pontjainál. Megjegyzi, a kormány eredetileg nagyobb összeggel számolt.

„Ennek a hitelprogramnak lett volna egy vissza nem térítendő támogatás lába is, amit a kormány úgy döntött, hogy a nem a lakosságnak fog odaadni, ezzel nemcsak azt értük el, hogy nem tudnak vissza nem térítendő támogatást adni ezzel a formával, hanem azt is, hogy felezte ennek a hitelösszegnek a keretét is a kormány. tehát igenis mögé kell állni ezeknek a programoknak” – mondta Szalai Gabriella.