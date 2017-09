Kettős mércét lát a kvótaperben hozott ítélet mögött Lázár János

A kancelláriaminiszter szerint Magyarországot azért hurcolja meg az Európai Bizottság, mert a kormány elmondta a véleményét a két éve bevezetett rendszerről – közben az unió nagyobb tagállamai sem teljesítik a rájuk kiszabott kvótát, ők mégis dicséretet kapnak.

„Nagyon nagy tagállamok, mint például Franciaország, Németország az oda irányított embereknek csak 27 százalékát fogadta be. Hogy lehet az, hogy Magyarországot szégyenpadra ültetik azért, mert nyíltan, világosan elmondta a véleményét, nem sunnyogtunk. Mások pedig sunnyognak, alig-alig fogadnak be bárkit is, 1-2 bevándorlót beengednek az országba, s velük szemben nem eljárás, hanem dicséret van. Ez nyilvánvaló kettős mérce. Nem fair, nem méltányos, az eljárás pedig rendkívül veszélyes” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

