Kétmilliós korszerűsítés a DVTK utánpótlásának

Korszerűbb körülmények között tanulhatnak a jövőben a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia diákjai.

A Miskolci Tankerületi Központ az iskolával együttműködve több mint kétmillió forintból korszerűsítette az akadémiának helyet adó fiúkollégium egyik emeletét. A beruházás során bebútorozták a szobákat, felújították az emeleti folyosókat és a vizesblokkokat, valamint kicserélték a burkolatokat.

„Önmagában maga a DVTK név is egy nagyon nagy vonzóerő, húzóerő ebben a régióban. De fontos azt is tudni, hogy ez egy tartalommal is párosuljon. Tavasszal, amikor a partner intézményeinkben körülnéztünk a DVTK vezetésével megfogalmazódott bennünk ez a gondolat, hogy bizony van mit fejleszteni a kollégiumon. És főleg abban láttuk a fejlesztés lehetőségét, hogy a szobák egységesek legyenek, egységesen legyenek bebútorozva. Különböző komfortfokozattal rendelkeztek, mi azt szerettük volna, ha minden játékosunk ugyanazt a jó komfortlehetőséget kapja majd meg” – mondta el Benczés Miklós, igazgató.