Kétmilliárdot kaszált Tiborcz társa egy mélygarázsbizniszen

Tiltakozik az ellenzék, amiért egy Tiborcz Istvánhoz köthető üzletember kereshetett kétmilliárd forintot egy állami mélygarázsvásárláson. A Heti Válasz szerint Tiborcz üzlettársa ugyanis egy offshore cégen keresztül megvette a Pollack Mihály téri garázst, amit néhány hónappal később háromszoros áron vett meg az állam. A pénzt a rendkívüli intézkedésekre félretett tartalékból fizették ki.

Korábban a kastélyvásárlásai miatt került a hírekbe a miniszterelnök veje, a Heti Válasz most arról ír: egy mélygarázsbizniszhez is köze lehet Tiborcz Istvánnak. A Pollack Mihály téri építményt februárban 1,2 milliárd forintért vásárolta meg egy offshore cég, de öt hónappal később az állam ennek háromszorosát, 3,65 milliárdot fizetett ki. A hetilap szerint Tiborcz állandó üzlettársa nyerhetett közel két és fél milliárd forintot az üzleten.



Az LMP az ügyben miniszterelnök felelősségét firtatja. „Ha igaz, hogy itt, aki nyert ezen az ügyön, az Tiborcz Istvánnak egy állandó üzlettársa, akkor ez az ügy, ez a kétmilliárdos nyereség nagyon közel van, akár a miniszterelnökhöz is, de legalábbis a kormányhoz” – mutatott rá Hadházy Ákos, a párt társelnöke.

A 3,5 milliárd forintot a rendkívüli intézkedésekre félretett tartalékból fizette ki a kormány. A kormányhatározat szerint azért kellett megvenni a garázst, hogy a Nemzeti Múzeum parkolási szükségleteit megoldja. Az Együtt szerint elfogadhatatlan, hogy Tiborcz Istvánt és az üzlettársait a magyar adófizetők pénzéből támogatja a kormány.

„A tavalyi évet én azzal zártam, hogy feljelentett Tiborcz István egy állításomért, aminek állok elébe, és most az év azzal kezdődik, hogy egy újabb ingatlan ment át Tiborcz Istvánhoz köthető személyek kezén. A West Bau Hungária részt vett sok projektben, ami Tiborcz köréhez tartozik” – nyilatkozta Szigetvári Viktor.



A baloldali politikus által emlegetett cég sorra nyeri az állami tendereket, egyik ingatlanvállalkozását pedig nyáron vette meg Tiborcz István. Azóta el is adta a céget, mint kiderült egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett offshore cégnek.