Kételkedik a CÖF a Momentum sikerében

A kormány egyik kedvenc civil szervezete azt pedzegeti, hogy kevés lesz a 138 ezer aláírás az olimpiáról szóló népszavazáshoz. A Momentum Mozgalomnak viszont olyan jegyzőkönyvet küldött a Fővárosi Választási Iroda, amely alapján ennyi szignó szükséges.

Kora reggeltől gyűjtötte a népszavazásért az aláírásokat az LMP Óbudán a piacon.

Sallai R. Benedek a párt országgyűlési képviselője személyesen is próbálta meggyőzni az embereket, hogy írják alá a kezdeményezést.

„Alapvetően az a kérdés, ez egy demokrata ország, vagy nem demokrata ország. Magyarország állampolgárai azon demokratikus értékükkel kívánnak-e élni, hogy véleményt nyilváníthassanak vagy ne. Addig van reménye Magyarországnak, amíg rá tudjuk beszélni az embereket, hogy népszavazáson dőljenek el kérdések” – nyilatkozta Sallai R. Benedek.

A kormányt támogató civil szervezet, a CÖF egyik jogásza ugyanakkor vitatja, hogy elég lenne a kezdeményezés sikeréhez a célul tűzött 138 ezer aláírás. Budapesten a választók 10 százalékának aláírása szükséges ahhoz, hogy népszavazást tarthassanak. Ifj. Lomnici Zoltán szerint ugyanakkor ebbe azokat is bele kellene számítani, akiknek csak bejelentett budapesti lakcímük van.

Csakhogy a Fővárosi Választási Iroda beleszámította ezeket az embereket is, legalábbis ez derül ki az egyik jegyzőkönyvükből. Eszerint Budapesten valamivel több mint 1 385 000-en jogosultak részt venni a helyi népszavazásban, és mivel a helyi népszavazásban részt vehetnek a bejelentett lakcímmel rendelkezők is, ebbe már benne vannak azok is, akiket most plusz emberként számolna Ifj. Lomnici Zoltán.

„A napokban adott nyilatkozatot az FVI az Indexnek, hogy ez a szám nem fog megváltozni, tehát marad a 138 ezres küszöb. Ugyanakkor mi mindig is azt kommunikáltuk, és azt is szeretnénk, hogy sokkal több aláírás jöjjön össze, mint 138 ezer” – mondta Orosz Anna, a Momentum Mozgalom vezetőségi tagja.

A TASZ szerint a jogbiztonságot veszélyezteti, ha az eljárás közben változtatják meg, hány aláírás kell a népszavazáshoz.

„Csak akkor tudnak élni az alkotmányos jogaikkal, ha jó előre tudnak tervezni, ha meg tudják állapítani előre, hogy például hány embert kell előre mozgósítaniuk, ilyen anyagi erőforrást kell megteremteniük, ahhoz, hogy össze tudjon gyűlni a szükséges aláírás” – mondta Mráz Attila, a TASZ részvételi program vezetője.

Ha valaki mégis fellebbezni szeretne az ügyben, azt csak az aláírások leadása után teheti meg. Hogy Ifj. Lomnici Zoltán erre készül-e, azt nem tudtuk meg, ugyanis nem akart nyilatkozni a Hír TV-nek.