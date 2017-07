Két éve húzódik a kórházfelújítás

Közösen szólaltak fel a zalaegerszegi ellenzéki képviselők a megyeszékhelyi kórház állapotával kapcsolatban.

A létesítmény építése jelenleg 85 százalékon áll, a munkálatok lassan két éve húzódnak. A közel nyolcmilliárdos fejlesztésből korábban szívcentrum épült, ám bizonyos rendelők és a kardiológia épületét azóta sem sikerült befejezni, pedig ehhez mindössze 400 millió forint hiányzott volna, és az összegek, ami a 8 milliárdos komplex fejlesztésből maradt – a fideszes országgyűlési képviselő ígérete szerint – rendelkezésre állnak. A munkák 2015 novembere óta állnak, és már egy éve át kellett volna adni. Az MSZP-s Kiss Ferenc önkormányzati képviselő úgy véli: a kormány gazdaságpoltikája lehetővé tenné, hogy rendeződjön a helyzet.

„Közel két éve állnak a munkálatok, folyamatos országgyűlési képviselői bejelentések vannak, hogy van pénz, van pénz. Látjuk, hogy nincs befejezve az épület, és ma már 8 milliárd forint áll rendelkezésre. Mindamellett köszönet az itt dolgozóknak, orvosoknak, kisegítőknek, ez a kormányzat felelőssége. Amikor ezt be kellett volna fejezni, kellett volna 400 millió forint, hogy végleg kész legyen ez a beruházás, eszközbeszerzés, felújítás. Mögöttünk a kardiológiai épület nincs befejezve, nincs megfelelő munkakörülmény az orvosoknak, kisegítőknek, nincsenek megfelelő eszközök” – ismertette Kiss Ferenc helyi MSZP-s képviselő. A politikus azt is kijelentette: az egészségügy jelenlegi állapotában nem lehet pénzkérdés egy kórház befejezése és eszközök vásárlása, „és ez vonatkozik a CT–MR-ügyre, jelenleg a kormány a gazdasági helyzet alapján milliárdokkal tudná rendezni a kórházak helyzetét, és legelőször az az érdek, hogy Zalaegerszegen is rendezzék. Ez olyan ügy, amely nem pártoknak az ügye, ez a zalaegerszegiek ügye, és mi azt várjuk, hogy aki ebben érintett, hatékonyan intézkedjen és járjon el.”