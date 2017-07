Készült a BKK, de így is nehézkes lehet a közlekedés

A vizes vb ideje alatt nemcsak az autósok, de a tömegközlekedéssel utazók is lezárásokra, forgalomkorlátozásokra, valamint járatváltozásokra számíthatnak. A BKK mindenkinek azt ajánlja, hogy indulás előtt tájékozódjon hivatalos honlapján, illetve applikációin.

A Batthyány tér Duna felőli oldalát már most ki kell kerülniük az autósoknak. Zárva a pesti alsó rakpart, a pénteki megnyitó miatt pedig a budai alsó rakparton és a Lánchíd környékén is jelentős forgalomkorlátozások lesznek. A vb ideje alatt a világverseny négy nagy helyszíne környékén sűrűbben járnak a tömegközlekedési eszközök, például az 1-es villamos, a 3-as metró vagy a 4-6-os villamos. Több extra intézkedést is bevezetett a BKK.

„Az egyik a reptéri közvetlen autóbuszjárat, amely múlt szombat óta most már 25-30 perc alatt kifelé nem csúcsidőben el tudja érni a repülőteret, és kilencszáz forintos áron turistáknak, idelátogatóknak, repülőtérre akár hozzátartozót kikísérőknek egy nagyon kulturált, európai színvonalú szolgáltatást nyújt. Félóránként jár ez a járat. A másik ilyen elem, hogy tizenegy új Mol Bubi állomást adnak át. Még ha ez nem is nagy tömegek mozgására alkalmas, de mutatja azt a fővárosi szemléletet, hogy a fenntartható közlekedési mód, hogy minél kisebb környezeti terheléssel próbáljuk a mobilitási igényeket kielégíteni, az nagyon fontos szempont. Csak a Margitszigeten három új állomás létesült” – közölte Dabóczi Kálmán vezérigazgató.

A BKK a közlekedési változásokról a honlapján és applikációin keresztül is tájékoztat. Dabóczi Kálmán szerint nem ró majd rendkívüli terhet Budapest közlekedésére az ideérkező tömegek mozgása. A feladatban nagy szerepe lesz a taxisoknak is, ám az Európai Taxis Egyesület elnöke szerint a sárga fuvarozók nem indulnak egyenlő eséllyel a vb jelentette piacon. A világverseny hivatalos taxitársasága a Főtaxi, amelyet közbeszerzés nélkül, tisztázatlan körülmények között szerződtettek a feladatra. A többi társaság autói csak távolabbi drosztokon állhatnak meg.

„A helyszíneknek a többségére a Főtaxi bemehet egészen a bejáratig, míg a többiek nem. Tehát azért olyan helyeken vannak ezek a drosztok, amelyeket kijelöltek, hogy jóindulattal azt lehet mondani, igen, a rendezvény közelében vannak, de azért közel sem azonosak a feltételek” – mondta az Európai Taxis Egyesület alapító elnöke, Csertek István.

A vb 17 napja alatt kétezer-ötszáz sportoló közlekedését kell biztosítani a szállodák, az edző- és versenyhelyszínek között, utóbbiakat háromszázötvenezer látogató keresi majd fel.