Késik is, és drágább is lesz

Tovább csúszik a Magyar Állami Operaház és az intézmény műhelyházának felújítása. Sőt, várhatóan drágább is lesz, mint tervezték. A 23 milliárd forintos állami támogatásnál eleve többet kértek. A kőbányai MÁV-épületbe tervezett műhelyház felújítása kétéves huzavona után ma kezdődik, de a ciklus végéig már nem készül el.

Az Eiffel-csarnok az 1880-as években épült, a terveket a neves francia építőmérnök irodája készítette. Az épületben a MÁV egyik járműjavítója működött. A felújítás után a Magyar Állami Operaház jelmez- és díszletműhelyei, valamint próbatermei kapnak benne otthont. A munka jelentősen csúszik, a felújított csarnokot eredetileg nyáron kellett volna átadni, de a beruházáshoz csak most látnak hozzá.

„Ezeken a beruházásokon, így az Eiffel-csarnok létrejöttén nem a szabadidő eltöltésének mikéntje, hanem egy társadalom életminősége, szellemi igényessége, kohéziós képessége, közösségépítő, jövőformáló lehetősége múlik” – fogalmazott Krucsainé Herter Anikó kultúráért felelős helyettes államtitkár.

A többször megismételt közbeszerzésen végül egyetlen cég, a Strabag tett ajánlatot. Az osztrák vállalkozás milliárdokkal kér többet az eredetileg becsült árnál. Az Eiffel-csarnokkal párhuzamosan felújítják az Opera Andrássy úti épületét is. A színpadtechnikát szintén egy osztrák cég, a patinás Waagner Biro korszerűsíti. Ezt a munkát is el kellett volna már kezdeni. Az épület generálkivitelezője várhatóan egy magyar cég, a West Hungária Bau lesz. Ez a cég húzta fel a vizes vébé óriás-ugrótornyát 3 milliárd forintért. A Magyar Állami Operaház felújításának is megkérik az árát, a főigazgató kénytelen alkudni belőle. A kormány bő 23 milliárd forintot szán az Opera és az Eiffel-csarnok renoválására. Az összeget egy éve hagyták jóvá, Ókovács Szilveszter főigazgató többet kért volna, de nem kapott.

„2014-es árakon kellett ezt ugye megadnunk, azóta zajlik a tervezés, a teljes átadás 2019-ben lesz. Ezalatt ugye csaknem öt év telik el, tehát én azt természetesnek látom, hogy az ember nem tud ’14-es árakon vállalkozót kapni. De az alapszakaszra így is le tudtunk szerződni, és van egy-két olyan opcióba vont építkezési elem, mint például a parkrendezés, egy-két burkolat ügye itt belül, vagy akusztikai elemek, amelyekhez még meg kell szereznünk a kormányzat plusztámogatását, de ez a legrosszabb esetben sem haladja meg a 30 százalékot” – nyilatkozta a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

A tavaly augusztusban elfogadott kormányhatározat szerint a felújított Operát 2018. május 24-éig kell megnyitni. A határidő várhatóan nem tartható.