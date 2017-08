Kérdés, miből bérel luxusvillát, de a minisztérium vakon bízik benne

Egy egyedi tervezésű és kialakítású luxusvillát vett ki harmincöt napra az Erzsébet-táborok első számú vezetője Monoszlón. Hornyák Tibor a Káli-medencében megbúvó faluból jár be szolgálati kocsijával a nyári szezonban a zánkai táborba, ahol ma már nem úttörők, hanem szegény sorsú gyermekek nyaralnak. A villáért 110 ezer forintot kérnek naponta, a bérleti díjat Hornyák Tibor állítólag saját zsebből állja, és ugyancsak állítólag a közel 4 millió forintos összegből kedvezményt kapott.

A bérbeadóval a Hír TV munkatársa inkognitóban beszélt.

– Ez egy kilencfős ház, az egyértelmű, ugye? Tehát nem szobákat adunk ki, hanem a házat.

– Értem, de lehet olyat, hogy csak ketten mennénk, vagy muszáj az egészet kitöltetni? Vagy ki lehet venni egyedül is?

– Ketten is mehetnek, de a ház ára ugyanaz, mert az egész házat használják, tehát itt nincsenek külön szobák lezárva meg szeparálva. Az is le van írva, hogy öt nap a minimuméjszakák száma. Tehát ez egy kilencfős, nagy ház, és öt nap a minimuméjszakák száma, ha nincs főszezon, ha van, akkor egy hét. Tehát ha ketten vannak, de most nem akarom lebeszélni róla, akkor szerintem nem éri meg.