Kéménypara: ott is javítani kell, ahol nincs baj

Egy társasház több lakástulajdonosa is ki kell cserélje a fűtőberendezését, ha egyiküknél elromlott, legalábbis bizonyos kémények esetében. Egy konferencián arra hívták fel a figyelmet, hogy a zárt égésterű gyűjtőkémények esetén a lakás tulajdonosa nem végezhet javítást csak akkor, ha az összes többi lakó is elvégzi ugyanazokat a változtatásokat. A lakásonkénti akár 800 ezer Ft-os kiadásra társasházak és magánszemélyek is pályázhatnak.