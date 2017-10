Kemény eszközökkel tartatná be a Balaton-törvényt a Jobbik

A párt térségi országgyűlésiképviselő-jelöltjei több fejlesztést is szorgalmaznak.

Átfogó Balaton-programot készített a Jobbik. A párt térségi országgyűlésiképviselő-jelöltjei bővítenék az autópálya-elérést, könnyebbé tennék a strandok megközelíthetőségét, erősítenék a közbiztonságot, javítanák a kikapcsolódási lehetőségeket, valamint átláthatóbb és gyorsabb egészségügyi ellátó rendszert szorgalmaznak. Kepli Lajos azt mondta: a Jobbik akár államilag is beavatkozna a Balaton-törvény betartása érdekében.

hirdetés

hirdetés

„A Balaton megközelítése több szempontból is problémás, jelen pillanatban ha a közúti közlekedést nézzük, meg lehet közelíteni Budapest felől autópályán, ám nyugat felől nem áll rendelkezésre gyorsforgalmi út, autópálya. Ezen változtatni kellene minél hamarabb, hogy a külfölditurista-forgalom is külön utakon, gyorsan, balesetmentesen juthasson el a Balaton partjára. A másik, hogy ha már ideértek, akkor hogyan tudják a tavat megközelíteni, ugyanis ezzel is számos probléma van. Be van építve teljes egészében a Balaton-part, csak fizetős strandokon lehet szinte a vízpartra kijutni, nem teljesülnek a Balaton-törvény előírásai a partisétány-előírások tekintetében. Ehhez ingatlanokat kell államilag kisajátítani, és természetesen minden lehetséges eszközzel a magyar tenger partját hozzáférhetővé tenni a magyar emberek számára” – jelentette ki Kepli Lajos.