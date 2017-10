Kemény bírálat az amerikai ügyvivőtől

A magyar kormány bármikor aláírhatná a megállapodást New York állammal a CEU fennmaradásáról – erősítette meg az amerikai nagykövetséget irányító diplomata, aki a Magyar Újságírók Országos Szövetségének vendégeként tartott előadást a magyar sajtószabadság helyzetéről. Úgy látja, hogy a kormánytól függetlenül működő szerkesztőségek munkája egyre nehezebb.

Nem szűnt meg, de fokozatosan szűkül a sajtószabadság Magyarországon – ez volt az egyik fő megállapítása az amerikai nagykövetséget irányító diplomatának. David Kostalancik példaként említette, hogy a médiapiacot ma már a kormányhoz közel álló üzleti körök uralják. A baráti sajtót a kormány és az állami cégek hirdetésekkel tömik ki, miközben a független médiumok szinte semmit nem kapnak – mondta az ügyvivő.

hirdetés

hirdetés

Külügy: Inkább az ukrán nyelvtörvénnyel foglalkozzanak

„Vannak még itt független és ellenzéki médiumok, amelyek tág szerkesztőségi szabadsággal tudják végezni újságírói hivatásukat. Ez jó dolog. Számuk azonban egyre fogy, és olyan kihívásokkal kell szembenézniük a hirdetési piacon, melyekkel a kormányzati médiumoknak nem. Nyomásgyakorlással és megfélemlítéssel szembesülnek. Ennek következtében egyre kevesebb magyar találkozhat komoly vitákkal és nézetütköztetésekkel a médiában” – jelentette ki David J. Kostelancik.Újságírói kérdésre az ügyvivő hozzátette: rendszeresen beszélnek a magyar kormánnyal a sajtó helyzetéről, de a nyomásgyakorlás nem dolguk. Ugyancsak újságírói kérdésre tért ki arra, hogy kész a megállapodás a magyar és az amerikai fél között a CEU további működéséről.„Az Egyesült Államok kormánya szövetségi szinten távol tartotta magát a tárgyalásoktól, amelyek New York állam és a magyar kormány között zajlottak a CEU-val kapcsolatban. Céljuk az volt, hogy az intézmény teljesíteni tudja a tavaszi törvénymódosításban lefektetett feltételeket. Információink szerint ez mostanra megtörtént, és New York államnak és a magyar kormánynak sikerült egyezségre jutnia. Úgy tudom, hogy a megállapodást New York állam kész aláírni” hívta fel a figyelmet az amerikai diplomata, aki reméli, hogy a Közép-európai Egyetem Budapesten maradhat.

Menczer Tamás, a külügyi tárca kommunikációért és parlamenti koordinációért felelős helyettes államtitkár az ügyvivő szavaira reagálva közölte, a diplomata félelmei a magyar sajtószabadsággal kapcsolatban teljesen alaptalanok. „Ha az ügyvivő maga mellé ültet egy tolmácsot, és átlapozza a napilapokat, megnézi az internetes hírportálokat és a híradókat, láthatja, hogy számtalan kormánykritikus hír jelenik meg naponta. Ha az ügyvivő összeszámolja, hogy hány kormánykritikus napilap, hetilap, hírportál és televíziócsatorna van Magyarországon, akkor megbizonyosodhat arról, hogy a sajtószabadságot és a kiegyensúlyozottságot semmilyen veszély nem fenyegeti” – írta az államtitkár, majd pedig hozzátette, „néhány hete az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége üdvözölte az ukrán oktatási törvény módosítását, annak ellenére, hogy az hihetetlen mértékben csökkenti a kisebbségek jogait. A kijevi és a budapesti amerikai diplomaták esetében is azt kell gondolnunk, hogy tájékozatlanok azzal kapcsolatban, amiről beszélnek.”