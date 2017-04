Kedden nyomhatják át a lex CEU-t

Az Országgyűlés kedden kivételes eljárásban tárgyalhatja, és el is fogadhatja a felsőoktatási törvény módosítását. Ezt ma szavazták meg a képviselők, miután Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kezdeményezte a kivételes eljárást. Ez alapján a javaslat összevont vitája, után a módosító indítványokról is döntenek, majd megtartják a zárószavazást. A törvényről hétfőn a parlamenti napirend előtt is vitáztak a képviselők.