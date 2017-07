Kazah juhok: az Együtt szerint elfogadhatatlan, hogy így ért véget az ügy

A rendőrség szerint nem történt hűtlen kezelés a kazah juhokról szóló, összeollózott tanulmány ügyében, ezért a hatóság megszüntette a nyomozást. A feljelentést ellenzéki politikusok tették, miután kiderült, hogy a Földművelésügyi Minisztérium 8 millió forintot fizetett egy olyan tanulmányért, amelynek csaknem a felét forrásmegjelölés nélkül emelték át egy, az interneten ingyen elérhető könyvből. A kazah juhtenyésztésről szóló, plagizált anyagot Fazekas Sándor miniszter barátjának cégétől vette meg az állam.

Fazekas Sándor miniszter és Horváth László üzletember is karcagiak, a miniszter egy időben polgármester, az üzletember pedig tiszteletbeli kazah konzul volt a nagykunsági városban. Barátságukból nem lett volna közügy, ha a keleti nyitás jegyében a minisztérium egyik háttérintézménye nem rendel 8 millió forintért tanulmányt az üzletember egyik cégétől a kazah juhtenyésztésről.

hirdetés

Az anyag közel felét egy interneten elérhető szakkönyvből emelték át úgy, hogy a forrást nem jelölték meg. Ellenzéki politikusok hűtlen kezelés gyanújával tettek rendőrségi feljelentést. A rendőrség egy évig nyomozott az ügyben. A nyomozás során megállapították, hogy a minisztériumon belül valaki mulasztást követett el, ennek ellenére bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást.

Szigetvári Viktor volt az egyik feljelentő. „Az látszik, hogy a rendőrség valójában nem akart senkit meggyanúsítani ebben a botrányos ügyben, amikor 8 millió forintot a kazah juhtenyésztés plagizált megvizsgálásáért ma bárki elvihet Magyarországon, a jegyzőkönyvben teljesen egyértelműen benne van, hogy vannak felelősei az ügynek, és ezek a Földművelésügyi Minisztériumban találhatóak. Mégsem emelt vádat senki ellen, mégsem történt valójában semmi, keressük a jogi utat, az Együttben, hogy hogy tudunk tovább menni ebben az ügyben” – nyilatkozta az Együtt választmányi elnöke.

A szakkönyvet Mucsi Imre írta, a nyugalmazott professzor három kötetben adta közre a juhtenyésztés alapismereteit. Híradónknak elmondta, a plagizálás miatt polgári pert indított a Horváth László érdekeltségébe tartozó cég ellen. „A polgári peres ügy bő egy évvel ezelőtt megkezdődött, sajnos még nem fejeződött be, sőt, az alperes kérésére szerzői jogi szakértői testület is foglalkozott az anyaggal, és szerencsére számomra nagyon pozitívan. A szakértői véleményt 3 fő adta meg itt a testületben, és nekem kártérítési díjt és sérelmi díjat javasolt, hogy ezt fizetnie kell az alperesnek, de sajnos legutóbbi tárgyaláson is még az ügy tovább folytatódott” – nyilatkozta Mucsi Imre.

Erre a polgári perre hivatkozott Fazekas Sándor is, amikor arról kérdeztük, hogy vonnak-e felelősségre bárkit az ügyben.

– Jelenleg folyamatban van egy polgári jogi per, annak a lezárulta után lehet majd megítélni ezt a tanulmány-ügyet. Várjuk meg, amíg a bíróság dönt.

– De hogy ebben a határozatban a rendőrség leírja, hogy hibát követtek el a Földművelésügyi Minisztériumon belül. Ez nem elég akkor ezek szerint arra, hogy felelősségre vonás történjen?

– Tanulmányozom az ügyet természetesen, de szeretném önnek felhívni a figyelmét még egyszer arra, hogy van egy bírósági eljárás, annak a lezárultát követően lehet teljes terjedelmében megítélni az ügyet, és azt, hogy van-e valakinek felelőssége konkrétan – fogalmazott a miniszter.

hirdetés

Horváth László az az üzletember, aki néhány éve akkora tűzijátékkal ünnepelte az 50. születésnapját a Nemzeti Galériában, hogy a rakéták felverték az egész fővárost.