Kartellezés miatt nyomoz a rendőrség a CT-ügyben

Balog Zoltán a múlt héten azt is állította, hogy a Fidesz kormányzása előtt a Heim Pál kórházban sem volt CT. Ezt az állítást később egy orvos cáfolta, mint rámutatott, a gyermekklinikán a 2000-es évek eleje óta van CT. Ezt korábbi híradások is bizonyítják, 2015-ben például a kórház híroldala, a Gyógyhírek.hu számolt be az új CT-k beszerzéséről, megemlítve, hogy 2004-ben érkezett az első ilyen gépük.