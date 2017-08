Károsultakból gazdagodna a felszámoló

Tízezer Quaestor-károsulttól kér 10-20 ezer forintot a felszámoló azért, hogy az amúgy értéktelen kötvényeket kiadja. A Hír TV-nek nyilatkozó károsult ezt érthetetlennek tartja, főleg úgy, hogy azt továbbra sem tudják, mikor térítik meg kárukat teljes egészében.

Olajosnéék 7,6 millió forintért vásároltak értékpapírt a Quaestornál. A pénzintézet csődje után mindössze 5,3 millió forintot kaptak vissza a Befektető-védelmi Alaptól. A fennmaradó 2,3 millió forintért pereskednek. Nemrég azonban kaptak egy levelet a kötvényeket forgalmazó Quaestor Értékpapír Zrt. felszámolójától, amelyben azt írták, hogy a kötvényeket kiadják. Olajosné örülhetett is volna, de a meglepetés akkor érte, amikor telefonon felhívta az ügyfélszolgálatot.

„Egy értékpapírszámlát kell nyitni egy másik brókercégnél, oda tudják ezt átutalni, és a Quaestor honlapján található üzleti szabályzatban lévő díjszabás alapján kell kifizetnünk kötvénysorozat-számonként ennek a díját. Hogy ez mennyi, azt nem mondta el az ügyintéző hölgy, ezt a Quaestor honlapjáról kellett kibogarászni. Ott én ötezer forint transzferálási díjat találtam kötvénysorozatonként, amit még nekem kell fizetnem azért, hogy a nullás kötvényeimet megkaphassam” – mondta el Olajos Imréné.

A kötvényeket az anyacég, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. forgalmazta. Ez felszámolás alatt van. A felszámolója a jegybank alá tartozó Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. Ők sem válaszolták meg, hogy miért kell az amúgy nulla forint értékű kötvényekért fizetni és a honlapjukon, július 10-én kiadott közleményükben sem írnak erről. A kötvényeket azonban nem kötelező kivásárolni: addig ott maradhatnak, amíg a papírokat kibocsátó fiókcéget, a Quaestor Hrurirát is fel nem számolják: törlésével együtt az értékpapírokat is törlik a nyilvántartásból. Ennek a cégnek a felszámolását a Vectigalis Zrt. végzi. Honlapjukon azt írják, hogy a fiókcégnek nincs felszámolás alá vonható vagyona, így a kötvények tulajdonosainak járó kamatot, tőkét várhatóan nem tudja megfizetni. Ha viszont nincs vagyona, akkor érthetetlen, hogy miért nem jelentkezett be hitelezőként az anyacég felszámolásakor, amelynek vannak szállodái, telkei is – mondják a károsultak.

„A felszámolónak jogi szakvizsgával, többek között rendelkező munkavállalóval is kell rendelkeznie, és a korábbi nyilvános, bárki számára elérhető beszámolók, mérlegek alapján azért lehetett tudni a mi álláspontunk szerint azt, hogy hol, milyen követelésekkel rendelkeznek, és be lehetett volna jelentkezni a másik felszámolásba is mint hitelezőt. Ezt nem tették meg. Ennek az okát nyilván ők tudják” – nyilatkozta Litresits András ügyvéd.

A Quaestor-ügyben összesen 32 ezer károsult van. A csaknem 220 milliárd forint kárból eddig 38 milliárdot fizettek ki. A kormány által létrehozott kárrendezési alapból 12 ezren nem kaptak semmit. Néhányuk ügye már a strasbourgi bíróságon van.