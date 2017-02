Karácsony: Ki kell írni a népszavazást, itt és most!

Egyelőre nem vette napirendjére a Fővárosi Közgyűlés azt a módosító javaslatot, hogy írják ki a népszavazást a budapesti olimpiáról. Kocsis Máté javaslatát az ellenzékiek felelősségéről viszont tárgyalnák.

Az ülés előtti sajtótájékoztatójukon az ellenzéki képviselők a referendum szükségességét hangsúlyozták. Mindez egyébként nem meglepetés, hiszen a főpolgármester már kedden arról beszélt, hogy a népszavazásról nem neki egyedül, hanem a miniszterelnöknek, a MOB-nak és a fővárosnak közösen kell döntenie. Tarlós István, Orbán Viktor és Borkai Zsolt este egyeztet.

„A Párbeszéd Magyarországért álláspontja szerint a budapesti olimpiai pályázat ügyében az egyetlen tisztességes döntés, amit ma a Fővárosi Közgyűlés meghozhat, eldönti a budapesti népszavazás kiírását itt és most. Nem várja meg az aláírásgyűjtés érvényességének megállapítását, hiszen erre nincsen szükség. Olyan sok aláírás van, ez alkalmas arra, hogy a népszavazást kiírják, viszont nem húzza tovább az időt, és pontot tesz ennek a mindannyiunkat feszítő kérdésnek a végére” – nyilatkozta a párt társelnöke, Karácsony Gergely.

Az MSZP felgyorsítaná az olimpiáról szóló népszavazás előkészítését. Horváth Csaba a közgyűlés előtt azt mondta: javaslatot nyújtott be a testületnek arról, hogy töröljék el az összegyűjtött aláírások kötelező ellenőrzését, így akár már áprilisban vagy májusban ki lehetne írni a referendumot.

„Az, hogy az olimpia ügyében a Momentum Mozgalom mintegy 266 ezer aláírást összegyűjtött ez azt jelzi, hogy a budapestiek rendkívüli módon elégedetlenek a kormányzat velük lévő párbeszédével, elégedetlenek azzal a korrupcióhalmazzal, ami ma már szinte automatizmus, és az, hogy egy budapestiben szinte joggal merül fel az a félelem, hogy az olimpia öt karikájából négyet ellopna a fideszes elit ha ezt tehetné, ez mind annak az okozója és következménye, hogy a budapestiek ilyen olimpiát nem akarnak” – mondta el a képviselő.

Az LMP fővárosi képviselője szerint hiába akarja a Fidesz az ellenzékre kenni a felelősséget az olimpia ügyében, ők már korábban megmondták, hogy nem teszi lehetővé az ötkarikás játékok megrendezését az ország gazdasági állapota . Csárdi Antal hangsúlyozta: ki kell írni a népszavazást, minden más csak hangulatkeltés.

„A jelenleg kialakult helyzet azért van, mert a Fidesz az emberek feje fölött kormányoz, és nem érdekli a Fideszt a budapestiek véleménye. Azt gondolom, hogy összegyűlt 260 ezer aláírás, és ez kötelezi a fővárosi önkormányzatot, ki kell írni a népszavazást, nem lehet semmibe venni, nem lehet semmibe venni a fővárosiak akaratát, ehhez képest nevetséges próbálkozása és ez a hangulatkeltés, amit tapasztalunk” – nyilatkozta Csárdi.

Vissza kellene lépni

A Medián legfrissebb kutatásából egyébként az derül ki, hogy biztosan vissza kellene lépni a pályázattól, ha népszavazás döntene, akkor is, ha mindenki voksolhatna, ugyanis a vidékiek közt is egyértelmű többségben vannak azok, akik a visszalépést támogatják. A felmérés szerint minden harmadik kormánypárti szavazó is a pályázat visszavonására szavazna, az ellenzék támogatói és a pártnélküliek körében pedig többszörös az ellenzők fölénye.

A szocialista Harangozó Tamás és a jobbikos Szilágyi György is az olimpiáról beszélt a Hír TV Reggeli járat című műsorában.

Az MSZP-s képviselő fűthető focipályához hasonlította a budapesti olimpia ügyét, Szilágyi György pedig úgy véli, az emberek nem az olimpia ellen, hanem a korrupt Fidesz miatt írták alá a népszavazásról szóló aláírásgyűjtő íveket.

Borkai Zsolt tegnap azt mondta, egyelőre nem kezdeményezi a 2024-es olimpia megrendezésére benyújtott pályázat visszavonását. A Fidesz politikusai továbbra is egymásnak ellentmondóan nyilatkoznak: míg Bánki Erik egy országos népszavazás lehetőségét emlegeti, Kósa Lajos ezt kizártnak tartja.