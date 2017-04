Karácsony baloldali győzelmet vár

A közgyűlési többség múlik Budapest XIV. kerületében a vasárnapi időközi képviselő-választáson – a tavaly januárban eltűnt MSZP-s Sápi Attila helyét kell betölteni.

Összesen hat jelölt indul: Somodi Zoltán József a kormánypártok támogatásával, Csordás Balázs Gyula az LMP színeiben, Drevenka Mónika a Civil Zugló Egyesület embereként, Bitskey Bence a DK, az MSZP, a Párbeszéd és az Összefogás Zuglóért közös jelöltjeként, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Tóth Imrét indítja, a Munkáspárt színeiben pedig Szentpáli Kolos száll ringbe.

„Zugló most is baloldali képviselő által van képviselve az Országgyűlésben, a papírforma az lenne, ha most is baloldali jelölt győzne. Elég kemény kampány volt, de Zuglóban a polgároknak hozzá kellett szokni ahhoz, hogy kemény kampányok vannak. Ez a mostani sem volt a legköltőibb kampány. Majd a választók kifejezik, hogy ebben a kemény kampányban ki mellé állnak” – fejtette ki Karácsony Gergely, Zugló polgármestere.

