Kakuk: Ha találkozunk, meghívom egy kávéra Sándor Máriát

Elnézést kért Sándor Máriától Kakuk Zoltán, aki egy Facebook-posztban azt írta az ápolónő öngyilkossági kísérletéről, hogy „kár, hogy túlélte”.

„A padlóról föl kell tudni állni, többször is, ha kell az életbe. Aki nem áll fel a padlóról, az ott marad sajnos, az ott marad, és ide jut, ahogy Sándor Mária is ugye, mert őt is magára hagyták az emberek, az embertársai. (…) Hol vannak most azok a vezető emberek? Miért nem állnak oda Sándor Mária mellé? Miért nincsenek ott mögötte, hogy Mária, ne tedd, Mária, gyere, segítünk, Mária ezt csináljuk” – mondta a salgótarjáni önkormányzat népjóléti bizottságának a Fidesz által delegált külsős tagja.

hirdetés

„Én kívánom neki, hogy erőben, egészségben élje az életét, családja körében, munkatársai körében, találja meg a számítását az életben, és ha majd egyszer találkozunk, egy kávéra meg fogom hívni őt” – zárta szavait Kakuk.

hirdetés

Egyelőre nem tervezik a Fideszben, hogy visszahívnák a pozíciójából Kakuk Zoltánt.